Заборонено ввезення в Україну з РФ ще трьох пропагандистських книг

Загалом видано 257 відмов у видачі дозволів на ввезення книг із країни-агресора

Державний комітет телебачення і радіомовлення України відмовив у видачі дозволу на ввезення з країни-агресора трьох пропагандистських книг. Про це повідомляє прес-служба Держкомтелерадіо. Так, відмовлено у видачі дозволу на ввезення книг: Юрий Поляков «По ту сторону вдохновения» (ТОВ «Видавництво АСТ»); «Советский



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Заборонені до ввезення в Україну пропагандистські книги

Загалом видано 257 відмов у видачі дозволів на ввезення книг із країни-агресора

Державний комітет телебачення і радіомовлення України відмовив у видачі дозволу на ввезення з країни-агресора трьох пропагандистських книг. Про це повідомляє прес-служба Держкомтелерадіо.

Так, відмовлено у видачі дозволу на ввезення книг:

Юрий Поляков «По ту сторону вдохновения» (ТОВ «Видавництво АСТ»);

«Советский самогон по ГОСТу, коньяк, вино, наливки и настойки» (ТОВ «Видавництво АСТ»);

Андрей Рубанов «Патриот» (ТОВ «Видавництво АСТ»).

Наказ про відмову видано на підставі рішення експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України.

Так, у книзі «По ту сторону вдохновения» Юрій Поляков виправдовує російську агресію, стверджує «Крым всегда был российский... был референдум – Крым хочет в Россию».

Безневинне, на перший погляд, видання про самогон рясніє ілюстраціями радянської символіки, майже кожну його сторінку «прикрашає» георгіївська стрічка.

Видання «Патріот» - приклад пропагандистської прози. «З літературознавчої точки зору, це солдафонська графоманія, - говорить член експертної ради Віталій Довгич. – І водночас в ній використано технологію пропаганди - вербування, агітацію воювати на Донбасі».

Загалом, станом на 5 лютого 2018 року Держкомтелерадіо надав суб’єктам господарювання дозволи на ввезення понад 10 тисяч найменувань видавничої продукції з держави-агресора, а також з тимчасово окупованих територій. Водночас надано 257 відмов у видачі дозволів, з них 28 – на підставі негативних висновків експертної ради Держкомтелерадіо у зв’язку з невідповідністю видань критеріям оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України.

Нагадаємо, у Празі 1 лютого відбулася презентація книги російського професора Юрія Федорова «Росія між фашизмом і розпадом», яку видали в Україні.