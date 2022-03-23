Загинув 30-річний офіцер ППО, який збив смертоносну ракету і врятував мирних українців

З перших днів війни Віктор Сушков стояв на захисті України

Боронячи Україну від рашистських окупантів, загинув чоловік редакторки видання Obozrevatel Ірини, кадровий військовий Віктор Сушков. 30-річний офіцер українських Сил ППО віддав життя, закриваючи небо над українськими мирними містами від російських ракет.

Віктор загинув під час виконання бойового завдання на Сумщині, під містом Охтирка. Перед тим військовий встигнув збити смертоносну ракету і врятувати десятки, а може, й сотні життів українців.

Коли Росія підступно вторглася на територію України рано-вранці 24 лютого, Віктор із перших хвилин, як і тисячі його побратимів, став на захист рідної землі.

«Ми висловлюємо глибоке співчуття нашій колезі та всім рідним і близьким полеглого героя. Ми поділяємо з вами вашу скорботу та біль. І точно знаємо: за загибель Віктора Сушкова, за обірвані життя інших захисників України, за вбивства тисяч мирних жителів, які скоює Рашистська Федерація на території незалежної, суверенної держави Україна, ворог заплатить сторицею», – йдеться у повідомленні Obozrevatel.

Нагадаємо, що в Україні триває 28-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.