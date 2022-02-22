Загострення на Донбасі: двоє загиблих, 18 поранених

Упродовж минулої доби, 21 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 84 порушення

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Про це повідомляє пресцентр ООС.

Упродовж минулої доби, 21 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 84 порушення, 64 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Двічі Талаківку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Піщевик – з мінометів калібру 120 мм.

П’ять разів Водяне – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Двічі Красногорівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів.

Мемрик– з артилерії калібру 152 мм.

Три рази Станицю Луганську – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм. станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Вісім разів Щастя – мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Три рази Лебединське – БпЛА ВОГ–17, з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Чермалик – з мінометів калібру 82 мм.

Чотири рази Кам'янкуУ – з мінометів калібру 120 мм, станкових автоматичних гранатометів та станкових протитанкових кулеметів, великокаліберних кулеметів.

Три рази Новолуганське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.

Новоселівка друга – з протитанкових керованих ракетних комплексів.

Двічі Новоселівка – з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів.

Двічі Новомихайлівку – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Двічі Лопаскине – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.

Три рази Гнутове – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Двічі Врубівку – з артилерії калібру 152 мм.

Павлопіль – з станкових протитанкових гранатометів.

Три рази Зайцеве – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.

Чотири рази Піски – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих ракетних комплексів.

Миколаївку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Двічі Верхньоторецьке – з мінометів калібру 120 мм 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Троїцьке – з мінометів калібру 82 мм.

Двічі Луганське – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів.

Лобачеве – з артилерії калібру 122 мм.

Старогнатівка – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів.

Двічі Ггарнітне – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Мар'Їїнку – з мінометів калібру 120 мм.

Опитне – з мінометів калібру 120 мм.

Широкине – з мінометів калібру 120 мм.

Причепилівку – з мінометів калібру 82 мм.

Нью Йорк – з мінометів калібру 82 мм.

Двічі Новотошківське – з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Світлодарськ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Майорськ – з артилерії калібру 122 мм.

Шуми – з мінометів калібру 82 мм.

Південне – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Славне – з протитанкових керованих ракетних комплексів.

Чотири рази Новогнатівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Невельське – з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Новотроїцьке – з мінометів калібру 120 мм.

Також, зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан–10», з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям.

Дванадцять військовослужбовців отримали поранення різної ступені важкості та знаходяться у лікувальних закладах. Шестеро отримали бойові травмування.

За поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Щастя – з станкових автоматичних гранатометів.

Двічі Маріуполь – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.

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Адміністрація президента США Джо Байдена наказала всім дипломатам, що залишилися в Україні, виїхати до Польщі.

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