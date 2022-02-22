США закликали своїх дипломатів виїхати з України до Польщі

Посольство США раніше переїхало з Києва до Львова

Адміністрація Байдена наказала всім дипломатам, що залишилися в Україні, виїхати до Польщі. Про це повідомляє Bloomberg

Посольство раніше переїхало з Києва до Львова.

BREAKING: The Biden admin has ordered all remaining State Department personnel out of Ukraine. The embassy had previously relocated from Kyiv to the western city of Lviv. Now they are shifting to Poland. — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) February 21, 2022

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав президенту Володимиру Зеленському, що російське вторгнення можливе протягом кількох годин або днів.

РНБО екстрено зібралося після рішення Путіна визнати фейкові «республіки» у Донецькій у Луганській областях. Також Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що засідання не закрилося, тому можливі додаткові оголошення. Він також уточнив, що робота РНБО переведена на режим 24/7, а у понеділок на засіданні заслухали генпрокурора.

Напередодні Bloomberg повідомив про санкції Євросоюзу у разі визнання Росією незалежності «ДНР» та «ЛНР». Також Польща ініціювала терміновий саміт ЄС та нові санкції проти Росії.

До цього лідери ЄС назвали дії Путіна кричущим порушення.

Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.

А ще Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

Джонсон вважає, що вторгнення Росії в Україну може відбутись у найближчі години

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