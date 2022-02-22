Японія закликала своїх громадян негайно покинути Україну

МЗС Японії не виключає розширення зони бойових дій в Україні

Одностороннє рішення Росії ще більше посилить бойові дії на Донбасі, зазначає МЗС Японії

Уряд Японії підвищив рівень небезпеки по всій території України. Про це повідомляється на сайті МЗС Японії.

МЗС Японії закликав своїх громадян негайно покинути Україну, оскільки не виключає розширення зони бойових дій.

«21 лютого президент Росії Володимир Путін у промові до російського народу в односторонньому порядку затвердив незалежність окупованих територій Донецької та Луганської областей України, уклав угоду про дружбу, співпрацю та взаємопідтримку. На Донбасі з минулих вихідних різко зросла кількість обстрілів з боку збройних формувань, бойові дії тривають досі, але це одностороннє рішення Росії ще більше посилить бойові дії. можливість розширення регіону», – йдеться у повідомленні.

З огляду на це Японія вирішила підвищити рівень небезпеки до четвертого та рекомендує своїм громадянам негайно виїхати з України.

«Уряд Японії видав інформацію про небезпеку 4 рівня (попередження щодо евакуації) не лише для східної частини України, а й для всієї України, із закликом до евакуації. Якщо ви все ще перебуваєте в Україні, будь ласка, негайно та безпечно евакуюйтеся», – резюмували в МЗС Японії.

Раніше адміністрація президщента США Джо Байдена наказала всім дипломатам, що залишилися в Україні, виїхати до Польщі.

Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.

А ще Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон вважає, що вторгнення Росії в Україну може відбутись у найближчі години.

Президент Володимир Зеленський після засідання Ради національної безпеки та оборони записав відеозвернення до українців.

Зеленський заявив, що Київ ініціював екстрений саміт «нормандської четвірки».

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