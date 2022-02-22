Охорона «кордонів» та спільна оборона: що передбачає договір про дружбу Росії та «ЛДНР»

Державна дума, за словами депутатів, ратифікує обидва договори вже сьогодні, 22 лютого

Договори про дружбу укладаються терміном на 10 років

До Держдуми Росії внесли два документи – про ратифікацію підписаного Володимиром Путіним так званого договору про дружбу» між Росією та «ДНР» та аналогічний документ про дружбу з «ЛНР».

Ось, що передбачають угоди:

взаємодіяти у справі захисту суверенітету, територіальної цілісності та безпеки сторін;

спільно вживати заходів для усунення загрози миру, протидії актам агресії проти них «з боку будь-якої держави або групи держав»;

надавати один одному необхідну допомогу, включаючи військову;

надавати право будівництва, використання та вдосконалення військової інфраструктури та військових баз;

здійснювати охорону «держкордонів» «ДНР» та «ЛНР» спільними зусиллями;

укласти окремі угоди про військове співробітництво;

укласти окрему угоду про «держкордони» між РФ із «ДНР» та «ЛНР»;

не брати участь у будь-яких блоках чи союзах, спрямованих проти будь-якої із сторін;

не брати участь у будь-яких діях, спрямованих проти однієї із сторін;

визнавати документи, видані держорганами та органами місцевого самоврядування;

вживати заходів для вільного в'їзду громадян;

об'єднувати енергетичні та транспортні системи, а також здійснювати «взаємопов'язання систем зв'язку та телекомунікацій»;

Росія вживатиме заходів для підтримки та функціонування фінансової та банківської систем «ДНР» та «ЛНР», платіжним засобом у псевдореспубліках буде рубль.

Державна дума, за словами депутатів, ратифікує обидва договори вже сьогодні, 22 лютого. Рада федерації від них відставати не планує.

Договори про дружбу укладаються терміном на 10 років і автоматично продовжуватимуться ще на 5, якщо жодна зі сторін не захоче від них відмовитися.

Нагадаємо, Байден введе санкції проти всіх, хто буде причетний до «ЛДНР». Білий дім також розкрив деталі розмови Байдена та Зеленського.

Зазначимо, ЗМІІ повідомляють про колони російських танків на Донбасі: Данілов відреагував.

Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.

Також Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

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