Загострення на Донбасі: один військовий загинув, четверо — поранені

Противник 21 раз застосовував заборонене Мінськими домовленостями озброєння

За минулу добу, 8 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною й характеризувалася збільшенням застосування противником важкого озброєння, особливо артилерії. Внаслідок обстрілів один український військовий загинув та ще четверо зазнали поранень, повідомляють у прес-центрі ООС. Бойові дії



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Противник 21 раз застосовував заборонене Мінськими домовленостями озброєння

За минулу добу, 8 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною й характеризувалася збільшенням застосування противником важкого озброєння, особливо артилерії.

Внаслідок обстрілів один український військовий загинув та ще четверо зазнали поранень, повідомляють у прес-центрі ООС.

Бойові дії найбільш активно тривали на Кримському, Світлодарському, Авдіївському та Маріупольському напрямках.

Противник 21 раз застосовував заборонене Мінськими домовленостями озброєння. У районах населених пунктів Кримське, Попасна, Троїцьке, Луганське, Зайцеве російсько-окупаційні війська застосовували 152 та 122-мм артилерію, міномети. У районах населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка, Шахта Бутівка, Широкіного тривали бої із застосуванням стрілецької зброї. Підрозділи об’єднаних сил надавали адекватну відповідь.

Під час бойових дій четверо наших воїнів отримали поранення.

Окупанти 8 травня вкотре застосували по мирних мешканцях населених пунктів Зайцеве та Лоскутівка гармати 152 та міномети 120 калібрів. Снаряди влучили у житлові будинки та господарські будівлі.

За даними розвідки, одного окупанта знищено та 5 поранено.

У ніч 9 травня активні оборонні дії тривали, один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув.