Загострення на Донбасі: окупанти активно застосовували міномети



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Українські військовослужбовці

Бойовики 22 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ

Упродовж минулої доби, 20 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була напруженою, проте цілком контрольованою Об'єднаними силами.

«Російські окупанти 22 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. Тричі – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Противник вів прицільний вогонь із мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Мар'їнка, Новотроїцьке, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

З мінометів 82-го калібру ворог обстрілював військових на маріупольському напрямку в районі населених пунктів Лебединське та Широкине. Вогневий наліт із застосуванням мінометів калібру 120 мм окупантами був здійснений на луганському напрямку по опорному пункту наших військ поблизу Кримського.

«Також вчора зранку, о шостій годині, російсько-окупаційні війська, нехтуючи загальнолюдськими нормами моралі та Мінськими домовленостями, здійснили обстріл із застосуванням артилерії калібру 122 мм населеного пункту Широкине, що на Приазов'ї. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил та місцевого населення, а також руйнувань немає», - додають у прес-центрі.

В ході бойових дій втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає. За даними розвідки, протягом доби двох окупантів знищено, чотирьох поранено.

Від початку доби ворог із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Кримського на Луганському та Водяного на Маріупольському напрямках. Втрат серед наших захисників немає.