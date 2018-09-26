Загострення на Донбасі: п'ятеро військових отримали поранення



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Фото: facebook.com/28brigade ООС на Донбасі

Окупанти 24 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ

Упродовж минулої доби, 25 вересня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил в Facebook.

Окупанти 24 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. В тому числі – з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Золоте, Катеринівка, Новолуганське, Зайцеве, Піски, Тарамчук, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з міномету калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Гнутове.

В ході бойових дій п'ятеро військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

За даними розвідки, двох бойовиків російсько-окупаційних військ минулої доби знищено та ще 6 поранено.

Від початку поточної доби противник обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Кримське з гранатометів та стрілецької зброї. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.