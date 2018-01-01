Загострення на Донбасі: троє бійців АТО загинули

Під час виконання бойових завдань загинули троє українських воїнів, ще троє зазнали поранень, а один – отримав бойову травму

Минула доба на Донбасі відзначилася певним загостренням ситуації у районі проведення АТО. Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати перемир’я і збільшили кількість та інтенсивність збройних провокацій, зокрема й із озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії зіткнення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На



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Українські військові

Під час виконання бойових завдань загинули троє українських воїнів, ще троє зазнали поранень, а один – отримав бойову травму

Минула доба на Донбасі відзначилася певним загостренням ситуації у районі проведення АТО. Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати перемир’я і збільшили кількість та інтенсивність збройних провокацій, зокрема й із озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії зіткнення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На луганському напрямку, за темної пори, бойовиками були обстріляні з мінометів різних калібрів укріплення Збройних сил України поблизу Троїцького. Особливу вогневу активність противник також виявляв у районі Світлодарської дуги. Зокрема, на підступах до Луганського агресор неодноразово, як удень так і ввечері, вів вогонь зі 120-ти і 82-мм мінометів і великокаліберних кулеметів.

Крім того, довкола Новолуганського півтори години ворог обстрілював позиції ЗСУ з гранатометів, кулеметів та мінометів різних калібрів.

«Зважаючи на те, що в останньому випадку обстріли загарбників мали прицільний характер та несли безпосередню загрозу життю і здоров’ю українських воїнів, наші захисники були вимушені придушити вогневу активність окупантів із озброєння незабороненого Мінськими домовленостями», - розповіли у штабі.

На донецькому напрямку противник порушував домовленості про припинення вогню з автоматичних станкових гранатометів біля Верхньоторецького та шахти Бутівка.

Загалом минулої доби зафіксовано сім обстрілів сил АТО з боку бойовиків. У одному випадку українські військові дали агресору адекватну відповідь.

«На жаль, серед наших військовослужбовців знову є втрати. Під час виконання бойових завдань загинули троє українських воїнів, ще троє зазнали поранень, а один – отримав бойову травму», - зазначили у штабі АТО.

Нагадаємо, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за добу зафіксували понад 240 вибухів у Донецькій і Луганській областях.