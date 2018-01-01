  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Загострення на Донбасі: троє бійців АТО загинули

    Під час виконання бойових завдань загинули троє українських воїнів, ще троє зазнали поранень, а один – отримав бойову травму
    Минула доба на Донбасі відзначилася певним загостренням ситуації у районі проведення АТО. Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати перемир’я і збільшили кількість та інтенсивність збройних провокацій, зокрема й із озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії зіткнення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На
    • Сьогодні, 06:26
    • Розсилка
    Українські військові
    Українські військові

    Під час виконання бойових завдань загинули троє українських воїнів, ще троє зазнали поранень, а один – отримав бойову травму

    Минула доба на Донбасі відзначилася певним загостренням ситуації у районі проведення АТО. Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати перемир’я і збільшили кількість та інтенсивність збройних провокацій, зокрема й із озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії зіткнення.

    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    На луганському напрямку, за темної пори, бойовиками були обстріляні з мінометів різних калібрів укріплення Збройних сил України поблизу Троїцького. Особливу вогневу активність противник також виявляв у районі Світлодарської дуги. Зокрема, на підступах до Луганського агресор неодноразово, як удень так і ввечері, вів вогонь зі 120-ти і 82-мм мінометів і великокаліберних кулеметів.

    Крім того, довкола Новолуганського півтори години ворог обстрілював позиції ЗСУ з гранатометів, кулеметів та мінометів різних калібрів.

    «Зважаючи на те, що в останньому випадку обстріли загарбників мали прицільний характер та несли безпосередню загрозу життю і здоров’ю українських воїнів, наші захисники були вимушені придушити вогневу активність окупантів із озброєння незабороненого Мінськими домовленостями», - розповіли у штабі.

    На донецькому напрямку противник порушував домовленості про припинення вогню з автоматичних станкових гранатометів біля Верхньоторецького та шахти Бутівка.

    Загалом минулої доби зафіксовано сім обстрілів сил АТО з боку бойовиків. У одному випадку українські військові дали агресору адекватну відповідь.

    «На жаль, серед наших військовослужбовців знову є втрати. Під час виконання бойових завдань загинули троє українських воїнів, ще троє зазнали поранень, а один – отримав бойову травму», - зазначили у штабі АТО.

    Нагадаємо, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за добу зафіксували понад 240 вибухів у Донецькій і Луганській областях.

    Читайте також
    АТО бойовики на Донбасі ЗСУ обстріл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ