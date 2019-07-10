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    Загострення на Донбасі: за добу постраждали дев'ять українських військових

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    В результаті обстрілів п'ять військовослужбовців отримали поранення та четверо &ndash; бойове травмування - Загострення на Донбасі: за добу постраждали дев'ять українських військових
    В результаті обстрілів п'ять військовослужбовців отримали поранення та четверо – бойове травмування

    Окупанти на Донбасі гатили з артилерії, загалом вчора зафіксовано 27 ворожих обстрілів

    У вівторок, 9 липня, бойовики на Донбасі  27 разів порушили режим припинення вогню. З них 11 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

    Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 19 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

    • чотири рази поблизу Широкиного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • поряд Ломакиного – з артилерійської системи калібру 122 мм; 
    • двічі неподалік Водяного – з артилерійських систем калібру 122 мм та автоматичних гранатометів; 
    • два рази околиці Новомихайлівки – з протитанкового ракетного комплексу та стрілецької зброї;
    • двічі в районі населеного пункту Піски – з мінометів калібру 82 мм та протитанкових ракетних комплексів;
    • поблизу Новотроїцького – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
    • п'ять разів поряд Красногорівки – з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • неподалік Пищевика – з автоматичного гранатомету;
    • околиці Чермалика – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні вісім разів:

    • двічі поблизу Травневого – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • три рази поряд Новолуганського – з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм;
    • біля Зайцевого – з міномету калібру 82 мм;
    • в районі населеного пункту Шуми – з мінометів калібру 120 та 82 мм;
    • околиці Новгородського – з міномету калібру 82 мм, автоматичного гранатомету та стрілецької зброї.

    «В результаті ворожих обстрілів п'ять військовослужбовців отримали поранення та четверо – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям», - додали у пресцентрі.

    За даними розвідки 9 липня трьох окупантів знищено та трьох поранено. Від початку поточної доби ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:

    • поряд Мар'їнки – з міномету калібру 120 мм.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні чотири рази:

    • двічі неподалік Кримського – з мінометів калібру 82 мм;
    • поблизу Причепилівки – з мінометів калібру 120 та 82 мм;
    • околиці Новотошківського – з артилерійської системи калібру 122 мм.

    «Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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