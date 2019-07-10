Загострення на Донбасі: за добу постраждали дев'ять українських військових



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В результаті обстрілів п'ять військовослужбовців отримали поранення та четверо – бойове травмування

Окупанти на Донбасі гатили з артилерії, загалом вчора зафіксовано 27 ворожих обстрілів

У вівторок, 9 липня, бойовики на Донбасі 27 разів порушили режим припинення вогню. З них 11 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 19 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

чотири рази поблизу Широкиного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поряд Ломакиного – з артилерійської системи калібру 122 мм;

двічі неподалік Водяного – з артилерійських систем калібру 122 мм та автоматичних гранатометів;

два рази околиці Новомихайлівки – з протитанкового ракетного комплексу та стрілецької зброї;

двічі в районі населеного пункту Піски – з мінометів калібру 82 мм та протитанкових ракетних комплексів;

поблизу Новотроїцького – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

п'ять разів поряд Красногорівки – з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Пищевика – з автоматичного гранатомету;

околиці Чермалика – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні вісім разів:

двічі поблизу Травневого – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

три рази поряд Новолуганського – з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм;

біля Зайцевого – з міномету калібру 82 мм;

в районі населеного пункту Шуми – з мінометів калібру 120 та 82 мм;

околиці Новгородського – з міномету калібру 82 мм, автоматичного гранатомету та стрілецької зброї.

«В результаті ворожих обстрілів п'ять військовослужбовців отримали поранення та четверо – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям», - додали у пресцентрі.

За даними розвідки 9 липня трьох окупантів знищено та трьох поранено. Від початку поточної доби ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:

поряд Мар'їнки – з міномету калібру 120 мм.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні чотири рази:

двічі неподалік Кримського – з мінометів калібру 82 мм;

поблизу Причепилівки – з мінометів калібру 120 та 82 мм;

околиці Новотошківського – з артилерійської системи калібру 122 мм.

«Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.