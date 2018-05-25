Західні ЗМІ: Кремль вирішив виставити Онищенка проти Порошенка на виборах президента

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У статті говориться, що Онищенко є людиною з кримінального світу з гангстерським минулим

Український народний депутат-утікач Олександр Онищенко є не чужою людиною в Росії. У політика є паспорт громадянина РФ, який забезпечили йому зв'язки в ФСБ Росії зі служби у військах СРСР у Німеччині, де він був завербованим і познайомився з Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Fakty.ictv.ua із посиланням на американське видання Times Square Chronicles, де був опублікуваний матеріал Pro-Russia Oligarch Onyshchenko Could Help Destabilize Ukraine, у якому журналіст Вінсент Стіл проаналізував минуле Онищенка.

«Росія намагається підпалювати стабільність в Україні, використовуючи підроблені плівки та просуваючи нового кандидата в президенти. На майбутніх президентських виборах в Україні Кремль знову вирішив розіграти кримінальну карту – як і у випадку з Януковичем – виставивши проти президента Порошенка колишнього члена Партії регіонів і кримінального авторитета зі зв'язками в ФСБ – Олександра Онищенка, – говориться у матеріалі американського видання.

Варто зауважити, що Онищенко, який переховується від українського правосуддя в Іспанії, заявив німецькому виданню Die Welt, що планує балотуватися в 2019 році на посаду президента України на противагу чинному главі держави Петрові Порошенку. Напередодні Онищенко підтвердив свої наміри російському пропагандистському телеканалу НТВ.

У матеріалі американського видання стверджується, що Онищенко є не просто українським олігархом, а людиною з кримінального світу з гангстерським минулим. Саме через це політикові довелося повністю змінити ім'я з Олександр Раджабович Кадиров на Олександр Романович Онищенко. За даними кримінальної поліції України, у 90-х роках Онищенко був кримінальним авторитетом, сидів у СІЗО та отримував умовні терміни.

Видання зазначає, що часті візити Онищенка до Росії за відсутності там офіційного бізнесу та розгін заяв політика на державному телебаченні РФ тільки підкреслюють почерк Кремля щодо дискредитації української влади. Зокрема, останніми роками Онищенко став відомим завдяки своїм «плівкам» і шантажу нової української влади, яка прийшла після Революції Гідності. До слова, у Росії Онищенку допомагають збирати компромат на Майдан, який відбувся в Україні.

Нагадаємо, у НАБУ заявляли, що готові вивчити записи, зроблені депутатом-утікачем Онищенком, якщо він надасть їх оригінали.

Раніше Онищенко, що перебуває в розшуку, оприлюднив частину запису розмови, як він стверджує, за участю президента Порошенка, що стосується екс-міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.

Нардеп заявив, що був переговорником олігарха Ріната Ахметова і Злочевського на перемовинах з Порошенком. Онищенко увімкнув запис, на якому чути голос, схожий на голос президента. На цьому записі йдеться про прохання закрити справу проти Злочевського.

Натомість керівник фракції БПП Артур Герасимов заявив, що не буде коментувати оприлюднені записи Онищенка, назвавши це «фейком».

Також 19 квітня видання «Страна» опублікувало одну главу з книги Онищенка, де описано, як нібито партія «Народний фронт» з допомогою корупційної схеми вкрала з держбюджету 40 млн доларів, які були спрямовані на її виборчу кампанію.

У свою чергу Яценюк заявив, що інформація, яка міститься у книзі Онищенка – це «продовження брудної і цинічної кампанії» проти нього і «Народного фронту».

«Народний фронт» закликав НАБУ встановити замовників кампанії проти Яценюка.

Джерело: 24 канал