Закарпатські лісники врятували від загибелі маленьку косулю

Тварина потрапила у річку Шипот та ледве вирвалася з течії

Знесилену та замерзнуту косулю співробітники Перечинського державного лісового господарства доставили до контори лісництва «Шипот». Про це повідомляє Мukachevo.net. Працівники держлісгоспу нагодували дитинчата козулі, обігріли і вже потім через певний проміжок часу, коли гостя набралася сил, повернули її в звичне для неї



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Тварина потрапила у річку Шипот та ледве вирвалася з течії

Знесилену та замерзнуту косулю співробітники Перечинського державного лісового господарства доставили до контори лісництва «Шипот». Про це повідомляє Мukachevo.net.

Працівники держлісгоспу нагодували дитинчата козулі, обігріли і вже потім через певний проміжок часу, коли гостя набралася сил, повернули її в звичне для неї середовище проживання.

Лісіники припускають, що в річку, з досить високим рівнем води бідолашну тварину загнали вовки.

Окрім того, на Перечинщині наразі триває друга хвиля підгодівлі тварин. Понад три тони кукурудзи та спеціальних харчових віників заготували на зиму для диких тварин у Перечинському лісгоспі. Це ініціатива самих лісівників.

Охоронці лісу зазначають, що підкормка диких звірів взимку – важливий захід, який проводиться мисливськими господарствами щорічно.

Коли настають холоди і в лісі все замерзає, лісовій звірині стає все складніше добути їжу. Хоч голод жителям лісу поки не загрожує, працівники лісгоспу традиційно взимку їх підгодовують.