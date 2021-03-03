Україна виходить на третю хвилю коронавірусу

За минулу добу шпиталізовано майже 3,5 тис. хворих на коронавірус

Максим Степанов заявив про готовність медичної системи України до нової хвилі коронавірусу

В Україні спостерігається зростання захворюваності на Covid-19, що свідчить про початок третьої хвилі коронавірусу.

При цьому очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов заявляє про готовність до третьої хвилі коронавірусу в Україні. Про це він сказав сьогодні, 3 березня, на брифінгу

За словами міністра, висоту хвилі коронавірусу можна знизити за допомогою вакцинації. Степанов нагадав, що в Україні зараз проходить вакцинація препаратом AstraZeneca.

«Не секрет, що світ вже стоїть на порозі третьої хвилі коронавірусу. Наша медична система готова до неї, але висоту хвилі можемо злагодити ми з вами. Відповідь проста – вакцинація», – сказав міністр.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 2 березня, коронавірусну хворобу виявили у 7235 людей. Також 5118 пацієнтів одужали, а 185 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3486 людей.