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    Україна виходить на третю хвилю коронавірусу

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    За минулу добу шпиталізовано майже 3,5 тис. хворих на коронавірус - Україна виходить на третю хвилю коронавірусу
    За минулу добу шпиталізовано майже 3,5 тис. хворих на коронавірус
    Фото з відкритих джерел

    Максим Степанов заявив про готовність медичної системи України до нової хвилі коронавірусу

    В Україні спостерігається зростання захворюваності на Covid-19, що свідчить про початок третьої хвилі коронавірусу.

    При цьому очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов заявляє про готовність до третьої хвилі коронавірусу в Україні. Про це він сказав сьогодні, 3 березня, на брифінгу

    За словами міністра, висоту хвилі коронавірусу можна знизити за допомогою вакцинації. Степанов нагадав, що в Україні зараз проходить вакцинація препаратом AstraZeneca.

    «Не секрет, що світ вже стоїть на порозі третьої хвилі коронавірусу. Наша медична система готова до неї, але висоту хвилі можемо злагодити ми з вами. Відповідь проста – вакцинація», – сказав міністр.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 2 березня, коронавірусну хворобу виявили у 7235 людей. Також 5118 пацієнтів одужали, а 185 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3486 людей.

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    Теги: Україна Максим Степанов епідемія щеплення вакцинація коронавірус
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