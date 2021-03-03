Президент Євроради пообіцяв прискорити постачання Україні вакцин від Covid-19

ЄС виділив Україні 190 млн євро для подолання пандемії

Президент Європейської ради Шарль Мішель під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв прискорити постачання Україні вакцин проти Covid-19 у межах механізму COVAX. Про це Мішель повідомив на пресконференції за результатами переговорів.

Президент Європейської ради зазначив, що Євросоюз підтримує Україну у боротьбі з пандемією коронавірусу. Зокрема, ЄС виділив Україні 190 млн євро для подолання пандемії та 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги.

«І ми допомагаємо Україні отримати доступ до вакцин проти Covid-19. Діяльність COVAX, підтримана ЄС, розподілила значну кількість вакцин Україні, і я особисто опікуватимуся тим, щоб прискорити постачання», - сказав Мішель.

Президент Євроради зазначив, що підтвердив солідарність ЄС із народом України перед обличчям Covid-19 і під час візиту відвідав центр із вакцинації.

Як повідомлялося, в рамках програми COVAX Україні виділено 1,776 млн доз вакцин AstraZeneca/Oxford, включно із вакцинами виробленими Serum Institute of India.

25 лютого в Україні нарешті стартувала кампанія з вакцинації. 23 лютого наша країна отримала першу партію вакцини CoviShield проти коронавірусу. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.

Китайська вакцина від коронавірусу прибуде в Україну до 6 березня.

1 березня розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.

Covax - глобальна ініціатива щодо забезпечення рівного доступу до вакцин проти Covid-19 для всіх країн, незалежно від рівня доходів. Ініціатива була заснована Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).