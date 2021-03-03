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    Президент Євроради пообіцяв прискорити постачання Україні вакцин від Covid-19

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    У рамках програми COVAX&nbsp;Україні виділено 1,776 млн доз вакцин AstraZeneca/Oxford - Президент Євроради пообіцяв прискорити постачання Україні вакцин від Covid-19
    У рамках програми COVAX Україні виділено 1,776 млн доз вакцин AstraZeneca/Oxford
    Фото з відкритих джерел

    ЄС виділив Україні 190 млн євро для подолання пандемії

    Президент Європейської ради Шарль Мішель під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв прискорити постачання Україні вакцин проти Covid-19 у межах механізму COVAX. Про це Мішель повідомив на пресконференції за результатами переговорів.

    Президент Європейської ради зазначив, що Євросоюз підтримує Україну у боротьбі з пандемією коронавірусу. Зокрема, ЄС виділив Україні 190 млн євро для подолання пандемії та 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги.

    «І ми допомагаємо Україні отримати доступ до вакцин проти Covid-19. Діяльність COVAX, підтримана ЄС, розподілила значну кількість вакцин Україні, і я особисто опікуватимуся тим, щоб прискорити постачання», - сказав Мішель.

    Президент Євроради зазначив, що підтвердив солідарність ЄС із народом України перед обличчям Covid-19 і під час візиту відвідав центр із вакцинації.

    Як повідомлялося, в рамках програми COVAX Україні виділено 1,776 млн доз вакцин AstraZeneca/Oxford, включно із вакцинами виробленими Serum Institute of India.

    25 лютого в Україні нарешті стартувала кампанія з вакцинації. 23 лютого наша країна отримала першу партію вакцини CoviShield проти коронавірусу. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.

    Китайська вакцина від коронавірусу прибуде в Україну до 6 березня.

    1 березня розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.

    Covax - глобальна ініціатива щодо забезпечення рівного доступу до вакцин проти Covid-19 для всіх країн, незалежно від рівня доходів. Ініціатива була заснована Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

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    Теги: ЄС Володимир Зеленський Україна вакцинація ВООЗ коронавірус
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