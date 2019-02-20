Закон про курс України на членство в ЄС і НАТО опублікований у «Голосі України»



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Зміни до Конституції Петро Порошенко підписав 19 лютого Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Закон набуває чинності наступного дня після його публікації, 21 лютого

Офіційно оприлюднено закон «Про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському союзі та в Організації Північноатлантичного договору». 20 лютого урядова газета «Голос України» опублікувала закон на своєму сайті.

Згідно з текстом закону, зміни вносять у три статті Конституції – 85-ту, 102-гу та 116-ту, а також у преамбулу та перехідні положення.

Документ закріплює в Конституції «європейську ідентичність українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України».

Також у ньому зазначено, що Верховна Рада визначає засади внутрішньої та зовнішньої політики, президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави, а Кабінет міністрів має забезпечити його реалізацію.

Закон набуває чинності наступного дня після його публікації, 21 лютого.

19 лютого президент Петро Порошенко підписав зміни до Конституції, які закріплюють прагнення України стати членом Європейського союзу і НАТО.

Нагадаємо, Європейський парламент вітає прийняття Верховною Радою змін до Конституції щодо закріплення курсу на ЄС і НАТО.

Як повідомлялося, 7 лютого Рада прийняла в другому читанні закон про внесення змін до Конституції про незворотність курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Пізніше Порошенко зазначив, що членство України в ЄС і НАТО стане гарантією незалежності нашої країни.