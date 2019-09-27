Законопроєкт про легалізацію грального бізнесу зробить «лотереї» прикриттям для тисяч ігрових салончиків, - журналіст Ніколов



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Тисячі існуючих нині ««лотерейних мутантів», навіть тих, що існують в житлових будинках, одномоментно отримають легальний статус, підкреслив Ніколов

На думку журналіста, легалізовані будуть тисячі закладів з десятками тисяч, нібито, лотерейних терміналів, які насправді - звичайні «однорукі бандити»

Непродумані кроки з легалізації грального бізнесу, які має намір вжити нова влада, можуть обернутися суттєвими проблемами для суспільства.

Таку думку висловив журналіст Юрій Ніколов у своєму блозі на сайті видання «Громадське», коментуючи рішення парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ухвалити законопроєкт «Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор».

На його думку, тисячі існуючих нині ««лотерейних мутантів», навіть тих, що існують в житлових будинках, одномоментно отримають легальний статус і продовжать прийом залежних від гри лудоманів, що програють крадені, кредитні та винесені з хати гроші.

«Автори пропонують залишити на вулицях все те розмаїття ігрової зарази, яка розплодилася після Майдану завдяки корумпованій поліції», - пише автор, посилаючись на дані, які йому надало ознайомлене джерело.

На його думку, легалізовані будуть тисячі закладів з десятками тисяч, нібито, лотерейних терміналів, які насправді - звичайні «однорукі бандити».

Пропонується, щоб у подальшому в Україні з'явився єдиний монопольний «оператор лотерей», який буде зобов'язаний «відкрити не менше 1 тис. пунктів розповсюдження лотерей» (тобто це може бути і 5 тис. залів, які за визнанням авторів законопроєкту, сьогодні існують нелегально ), зазначає Ніколов.

«Отже, «лотереї» знову роблять прикриттям для тисяч ігрових салончиків, які захопили вулиці України, і продовжать безперешкодно зваблювати звичайних людей за допомогою лотоматів з продажу відеолотереї», - акцентує журналіст.

На думку Ніколова, тільки найближчими днями є єдина можливість вплинути на хід подій, адже «фракція «Слуги народу», яка працює в турборежимі, вже в перших числах жовтня може протягнути законопроєкт більшістю голосів».

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Джерело: Цензор.НЕТ