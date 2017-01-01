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    Залежність від відеоігор хочуть визнати психічним захворюванням

    Людину вважатимуть психічно хворою, якщо «відеоігри мають перевагу над іншими життєвими інтересами»
    Всесвітня організація охорони здоров’я має намір внести зміни в Міжнародну класифікацію хвороб і визнати залежність від відеоігор психічним захворюванням. Востаннє цей список оновлювався у 1990 році. Про це повідомляє Daily Mail. Після десятиліття моніторингу комп’ютерних ігор, ВООЗ вирішила деяких залежних від
    • Вчора, 02:27
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    Людину вважатимуть психічно хворою, якщо «відеоігри мають перевагу над іншими життєвими інтересами»

    Всесвітня організація охорони здоров’я має намір внести зміни в Міжнародну класифікацію хвороб і визнати залежність від відеоігор психічним захворюванням. Востаннє цей список оновлювався у 1990 році.

    Про це повідомляє Daily Mail.

    Після десятиліття моніторингу комп’ютерних ігор, ВООЗ вирішила деяких залежних від них відносити до людей з вадами психічного здоров’я.

    У проекті документу вказується, що людину вважатимуть психічно хворою, якщо «відеоігри мають перевагу над іншими життєвими інтересами». Нездорова поведінка у людини має проявлятися принаймні рік, перш ніж їй підтвердять діагноз.

    ВООЗ, однак, не відзначила у планах віднести до класифікації інші схожі способи залежності — смартфон або інтернет-залежність —через брак доказів «реальних порушень».

    «Більшість людей, які грають у відеоігри, не мають розладів, як і більшість людей, які вживають алкоголь,  теж не мають захворювань. Проте за певних обставин надмірна гра у відеоігри може призвести до несприятливих наслідків», — повідомили у Департаменті ВООЗ.

    алкоголь
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