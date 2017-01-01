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    Залишок грошей на рахунку Держказначейства за місяць зріс на 11%

    Поточний залишок на рахунку Держказначейства в 3,8 рази вище показника на початок року
    Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 грудня 2017 року склав 54,104 мільярда гривень, що на 5,540 мільярда гривень, або на 11,4% більше показника на 1 листопада. Як повідомляється на сайті Держказначейства, поточний залишок у 3,8 рази вище показника на початок року та в 2 рази вище показника на аналогічну
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    <p><span>Гривні</span></p> <p><span> Фото: УНІАН</span></p>

    Гривні

    Фото: УНІАН

    Поточний залишок на рахунку Держказначейства в 3,8 рази вище показника на початок року

    Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 грудня 2017 року склав 54,104 мільярда гривень, що на 5,540 мільярда гривень, або на 11,4% більше показника на 1 листопада.

    Як повідомляється на сайті Держказначейства, поточний залишок у 3,8 рази вище показника на початок року та в 2 рази вище показника на аналогічну дату минулого року.

    Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 листопада 2017 року становив 48,564 мільярда гривень. Обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється, збільшуючись під час надходжень податків та інших обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів і знижуючись під час пікових навантажень по видаткам.
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