Залишок грошей на рахунку Держказначейства за місяць зріс на 11%

Поточний залишок на рахунку Держказначейства в 3,8 рази вище показника на початок року

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 грудня 2017 року склав 54,104 мільярда гривень, що на 5,540 мільярда гривень, або на 11,4% більше показника на 1 листопада. Як повідомляється на сайті Держказначейства, поточний залишок у 3,8 рази вище показника на початок року та в 2 рази вище показника на аналогічну



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Гривні Фото: УНІАН

Поточний залишок на рахунку Держказначейства в 3,8 рази вище показника на початок року

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 грудня 2017 року склав 54,104 мільярда гривень, що на 5,540 мільярда гривень, або на 11,4% більше показника на 1 листопада.

Як повідомляється на сайті Держказначейства, поточний залишок у 3,8 рази вище показника на початок року та в 2 рази вище показника на аналогічну дату минулого року.

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 листопада 2017 року становив 48,564 мільярда гривень. Обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється, збільшуючись під час надходжень податків та інших обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів і знижуючись під час пікових навантажень по видаткам.