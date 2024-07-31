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Залужний відвідав концерт у Лондоні (фото)

Михайло Глуховський
glavcom.ua
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Залужний відвідав концерт у Лондоні (фото)
Валерій Залужний відвідав у Лондоні концерт українського оркестру
фото: Facebook Лесі Олійник

Новий посол України у Великій Британії побував на концерті українського оркестру та хору

У Лондоні в Соборі Святого Павла 29 липня відбувся концерт українського оркестру Ukrainian Freedom Orchestra. Разом з хором музиканти виконали твори іноземних і українських композиторів. Одним із гостей мистецького заходу став новопризначений посол України у Великій Британії, генерал Валерій Залужний.

Ексголовнокомандувач виступив перед зібранням англійською, але завершив промову рідною мовою: «Перебувай там, де ти є, роби те, що ти можеш, і ми обов‘язково переможемо!».

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook член Комітету Національної премії імені Тараса Шевченка, музикознавеця Леся Олійник, яка відвідала концерт.

За її інформацією, на концерті українського оркестру і українського хору в лондонському соборі Святого Павла також прозвучала ІХ симфонія Бетховена (слова Шіллера теж лунали українською).

Слід зазначити, що Ukrainian Freedom Orchestra – оркестр, створений у 2022 році завдяки ініціативі Метрополітен-опера в Нью-Йорку та Великого театру у Варшаві.

До його складу входять українські музиканти, які є учасниками європейських оркестрів, та інструменталісти, які грають в українських колективах.

Головною диригенткою оркестру є Кері-Лінн Вілсон, яка є дружиною Пітера Гельба, гендиректора Метрополітен-опери. Організатором концерту виступив Королівський театр Ковент-Гарден.

У Лондоні відбувся концерт українського оркестру Ukrainian Freedom Orchestra
У Лондоні відбувся концерт українського оркестру Ukrainian Freedom Orchestra
фото: Facebook Леся Олійник

До слова, 8 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ, а невдовзі було публічного оголошено, що генерал пройшов військово-лікарську комісію і був визнаний непридатним до служби в армії та звільнений зі Збройних сил. Відтак почали ширитися чутки про те, що Валерія Залужного призначать послом в одну з країн Заходу.

За місяць, 7 березня, інтригу було знято: МЗС повідомило, що президент погодив кандидатуру про призначення Залужного послом у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. А 9 травня вийшов відповідний указ глави держави.

Як повідомляв «Главком», перший публічний виступ у Лондоні колишнього головнокомандувача відбувся 22 липня на RUSI Land Warfare Conference 2024.

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Теги: посол концерт Валерій Залужний

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