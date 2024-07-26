Майже посол в Угорщині. Драма «професора з окопів»

Федора Шандора були готові прийняти у Будапешті, але справа вже рік як завмерла…

Минуло два роки відтоді, як спорожніло крісло посла України в Угорщині. Цей факт підкреслює напругу в стосунках між двома державами. Посол Любов Непоп, яка обіймала цю посаду шість років, була звільнена 9 липня 2022 року, і відтоді українська дипмісія не має керівника; його обов'язки виконує тимчасовий повірений Іштван Балог.

Водночас посол Угорщини в Україні працює: у вересні 2023 року Антал Гейзер змінив на посаді попереднього амбасадора Іштвана Ійдярто.

У травні 2023 року з'явилася інформація, що Київ нарешті підібрав кандидатуру на посаду посла і чекає на її схвалення Будапешта. Йшлося про етнічного угорця, професора соціології в Ужгородському національному університеті, депутата Закарпатської облради від партії «Слуга народу» Федора Шандора.

Пана Шандора, який на початку російського вторгнення пішов служити добровольцем у 68-й окремий батальйон Тероборони «Закарпатські шаркані» (у перекладі з угорської – дракони), буквально висмикнули з окопу і викликали до Києва. У серпні 2023-го стало відомо, що президентка Угорщини Каталін Новак дала згоду на кандидатуру Шандора. Сам він наприкінці серпня-2023 повідомив журналістам, що указ президента України про призначення буде протягом тижня. Але указу немає й понині.

«Главком» розбирався, що відбувається із призначенням посла, чому Федір Шандор так і не відбув до Будапешта і чи шукають на Михайлівській площі іншу кандидатуру…

Звільнився з війська «за сімейними обставинами»

Згідно з дипломатичною процедурою, сторона, яка приймає, тобто в нашому випадку Угорщина, має надати агреман запропонованій кандидатурі. Заяви угорських високопосадовців, які лунали влітку минулого року, свідчили про згоду на приїзд Шандора.

Отже, з угорського боку не було бюрократичної завади тому, щоби Федір Шандор вирушив послом до Будапешта. Залишилося дочекатися указу президента України про призначення та наказу глави МЗС про відрядження. Але їх немає. Оскільки вже минув майже рік, то все більше закрадається сумнів, що таке взагалі рішення колись буде. Чи, можливо, кандидатуру Шандора «переграли» в Києві?

Сам Федір Шандор опинився у пікантній ситуації. Після того як влітку 2023-го з’явилася інформація про його нову роботу, майже посол дав інтерв’ю «Главкому». Щоб уможливити майбутню дипломатичну роботу Шандора, його було звільнено з лав ЗСУ, причому процес звільнення тривав пів року, а причиною звільнення слід було вказати «за сімейними обставинами». Про цей нюанс повідомив днями «Главкому» сам Шандор. Згодом, не дочекавшись президентського указу, науковець пішов викладати в рідний університет.

Період очікування указу не минув тихо для Шандора. У листопаді 2023 року він записав відеопривітання з днем народження митрополита Ужгородського та Мукачевського Феодора, який є керуючим Мукачівською єпархією Церкви Московського патріархату в Україні. Зчинився скандал. У коментарі до допису з відеопривітанням рекрутер 68-ї бригади Олексій Любецький написав: «Московські попи у тилу, або чому на Закарпатті є вата».

Закарпатський політичний експерт Юрій Дзямулич додав: «СБУ вимагає у Верховної Ради прийняти закон про заборону церков, які пов'язані з РПЦ, ... українське суспільство, згідно з соціологією, вимагає заборонити ворожу структуру. А от представник провладної партії просто бере і підтримує легітимність очільника московського патріархату на Закарпатті».

У розмові з «Главкомом» Федір Шандор визнає, що відтоді, як його ім’я почали згадувати як майбутнього посла, ніякої ясності щодо свого призначення він не мав. МЗС мовчить. На запитання про причини того, чому він досі не працює у Будапешті, відповіді професор не має. А може, замість нього вже є інша кандидатура? «Я не хочу це коментувати», – відповідає Шандор.

Експерти на угорському напрямку, з якими поспілкувався «Главком», вважають: навряд чи досі Офіс президента розглядає кандидатуру Шандора.

«Важко сказати, чим закінчиться процес (призначення посла – «Главком»), але безсумнівно, що призначення Федора Шандора виглядає дедалі більш проблематичним», – висловив думку директор Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський в інтерв’ю угорському виданню Atlatszo.

Ласлов Зубанич, завідувач кафедри історії Угорщини та європейської інтеграції Ужгородського національного університету, вважає, що призначення Шандора не відбулося через бюрократію. Мовляв, діючого військовослужбовця потрібно було перевести з підпорядкування Міноборони у підпорядкування МЗС, що виявилося складним процесом, який зайняв час. Потім, каже він, змінилися політичні вітри: «Або хтось інший претендував на цю посаду, або були інші міркування. На мою думку, Шандор був кращим претендентом на цю посаду, його вже дуже чекали в Угорщині». «Я уже не вірю, що він поїде послом до Угорщини», – додає Зубанич.

Водночас, за інформацією Зубанича, попри нібито готовність до призначення Шандора, угорська і українська сторони непублічно надсилали сигнали про те, що посла поки не буде.

То ж проблема непризначення посла України в Будапешті полягає у конкретній кандидатурі Шандора чи у складних міждержавних відносинах?

До початку 2024 року Федір Шандор (на фото праворуч) у лавах ЗСУ захищав Україну від російської агресії фото: Facebook Федора Шандора

Проблема не у прізвищі

Проблема не в прізвищі людини, а в політичному мейнстрімі взаємовідносин Києва та Будапешта, вважає голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко. «Час від часу лунають від Орбана такі гострі заяви, після яких потрібно було б відкликати нашого посла для консультацій», – зауважує депутат. На його думку, відсутність українського посла у Будапешті – це політичне питання, пов’язане із важкими відносинами України і Угорщини. «Можливо, йде якась політична гра», – припускає депутат.

Якщо до Угорщини приїде український посол, це стане ознакою нормалізації відносин між державами, а поки що цього немає, констатує Мережко.

Водночас лунають припущення, що після візиту Віктора Орбана до України, що відбувся 2 липня, це питання таки зрушиться з мертвої точки. «Десь восени буде людина (новий посол України в Угорщині – «Главком»), бо питання, які були підняті на зустрічі (прем’єр-міністра Угорщини Орбана і президента України Зеленського – «Главком»), свідчать про те, що невдовзі вже має бути посол, – поділилося джерело у МЗС. – Коли довгий час немає повноцінного дипломатичного представництва, це є певним сигналом державі, яка приймає. Думаю, це було сигналом Угорщині: покращуйте міждержавні відносини і буде посол».

За словами джерела, нині є кілька кандидатур, які можуть бути призначені на посаду посла в Угорщині. Зокрема, це Юрій Мушка (посол України в Угорщині у 2003 – 2006 та 2010 – 2014 роках – «Главком»), а також нинішній тимчасово повірений у справах України в Угорщині Іштван Балог. «Вони мають напрацювання в Угорщині, знають мову. Але останнє слово за Офісом президента», – каже джерело.

«Главком» звернувся із запитом до МЗС України, проте у зовнішньополітичному відомстві традиційно не коментують ситуацію з призначенням посла до самого факту призначення.

Михайло Глуховський, «Главком»