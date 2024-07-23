«Інакше ми всі загинемо». Посол Заслужний звернувся до союзників України

Міжнародна підтримка – ключ до виживання України

Україна закликає міжнародних союзників підтримати її в боротьбі за виживання в умовах зростаючої напруги на сході країни. Тісна співпраця та підтримка зі сторони світових партнерів вважається ключовими для забезпечення безпеки та виживання України Про це посол України в Великій Британії Валерій Залужний сказав під час свого виступу 21 липня.

«Війна – це ресурси і час. Якщо розглядати під ресурсами саме технології, то станом на сьогодні внаслідок різних причин ні Україна, ні Росія самотужки найближчим часом не зможуть їх опанувати. А значить, єдиним виходом може бути збільшення кількості людського ресурсу, залученого до бойових дій», – зазначив Залужний.

Дипломат також звернув увагу на важливість використання новітніх технологій у забезпеченні безпеки та запевнив, що Україна готова до активної співпраці з іншими країнами в цьому напрямку.

«Водночас технології чекатимуть на сміливих і здатних їх опанувати. Хто їх опанує, той і буде вирішувати питання глобальної безпеки. Важко сказати, як буде розвиватися ситуація надалі. Напевно зрозуміло лише одне – тиранам війна буде потрібною постійно для внутрішнього користування як інструмент утримання влади. Решта ж має вибудувати надійний захист від них. Сьогодні як ніколи саме в Україні знаходять шляхи для виживання та створюють технології. Але через зрозумілі причини не можуть їх масштабувати. З іншого боку, в наших партнерів є ресурси, але немає прикладного й практичного поля, щоб їх випробовувати. Тільки разом ми зможемо ефективно використати ресурс, адже час вже працює не на нас»,– сказав Валерій Залужний.

«Дотримання вчорашніх правил війни не приведе до успіхів сьогодні або завтра. Саме усвідомлення цього може врятувати багато життів. Ми мусимо почати боротися з наслідками нових правил війни. Ця цитата взята мною в американського генерала у відставці Стенлі Мак-Крістала. А далі в нього були такі слова: «інакше всі ми залишимося далеко позаду". Але я б сказав категоричніше: інакше ми всі загинемо», – додав Залужний

Після цього звернення міжнародні аналітики прогнозують, що питання підтримки України залишиться одне із ключових тем на міжнародних форумах і зустрічах найближчими місяцями.

До слова, 8 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ, а невдовзі було публічного оголошено, що популярний у народі генерал пройшов військово-лікарську комісію і… був визнаний непридатним до служби в армії та звільнений зі Збройних сил. Відтак почали ширитися чутки про те, що Валерія Залужного призначать послом в одну з країн Заходу.

За місяць, 7 березня, в інтризі з його майбутнім місцем роботи було поставлено крапку: МЗС повідомило, що президент погодив кандидатуру про призначення Залужного послом у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. А 9 травня вийшов відповідний указ глави держави. Відтоді жодної інформації про початок роботи Залужного на туманному Альбіоні не надходило, що провокувало різноманітні чутки та конспірологічні теорії.