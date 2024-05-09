Зеленський призначив Залужного послом у Великій Британії

Відповідний указ №316/2024 опублікований на сайті глави держави.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Валерія Залужного Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії.

Відповідний указ №316/2024 опублікований на сайті глави держави сьогодні, 9 травня.

«Призначити Залужного Валерія Федоровича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії», – йдеться в указі.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський звільнив генерала Валерія Залужного з військової служби за станом здоров’я, але залишив привілей носити форму. Про це йдеться в Указі № 309/2024, який оприлюднив Офіс Президента.

Нагадаємо, президент Зеленський відправив генерала Валерія Залужного у відставку з посади Головнокомандувача ЗСУ 8 лютого 2024 року.

8 травня ексголовнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і українська поетеса та письменниця Ліна Костенко отримали звання «Почесного громадянина міста Києва». Кличко наголосив, що вручив відзнаки Ліні Костенко та Валерію Залужному вдома у Ліни Василівни.

Як повідомлялося, зробили почесним громадянином столиці Залужного за заслуги у захисті суверенітету України та у відсічі російській збройної агресії під час оборони столиці. Також у проєкті рішення зазначається, що Залужний «користується загальною повагою та авторитетом у територіальної громади Києва».

До слова, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний став третім генералом, якого Київ призначив послом. До нього були колишній очільник Міноборони, генерал-лейтенант у відставці Андрій Таран та генерал-майор запасу Олександр Поліщук, розповів член комітету Ради з питань нацбезпеки, розвідки та оборони Сергій Рахманін в ефірі Радіо NV. Депутат нагадав, що Тарана працює послом у Словенії, а Рахманін – у Індії.