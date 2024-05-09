Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський призначив Залужного послом у Великій Британії

Ірина Міллер
glavcom.ua
Зеленський призначив Залужного послом у Великій Британії
фото з відкритих джерел

Відповідний указ №316/2024 опублікований на сайті глави держави. 

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Валерія Залужного Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії.

Відповідний указ №316/2024 опублікований на сайті глави держави сьогодні, 9 травня. 

«Призначити Залужного Валерія Федоровича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії», – йдеться в указі. 

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський звільнив генерала Валерія Залужного з військової служби за станом здоров’я, але залишив привілей носити форму. Про це йдеться в Указі № 309/2024, який оприлюднив Офіс Президента.

Нагадаємо, президент Зеленський відправив генерала Валерія Залужного у відставку з посади Головнокомандувача ЗСУ 8 лютого 2024 року. 

Читайте також: Ветеран АТО розповів, як Залужний збирався змінити хід війни

8 травня ексголовнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і українська поетеса та письменниця Ліна Костенко отримали звання «Почесного громадянина міста Києва». Кличко наголосив, що вручив відзнаки Ліні Костенко та Валерію Залужному вдома у Ліни Василівни.

Як повідомлялося, зробили почесним громадянином столиці Залужного за заслуги у захисті суверенітету України та у відсічі російській збройної агресії під час оборони столиці. Також у проєкті рішення зазначається, що Залужний «користується загальною повагою та авторитетом у територіальної громади Києва».

До слова, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний став третім генералом, якого Київ призначив послом. До нього були колишній очільник Міноборони, генерал-лейтенант у відставці Андрій Таран та генерал-майор запасу Олександр Поліщук, розповів член комітету Ради з питань нацбезпеки, розвідки та оборони Сергій Рахманін в ефірі Радіо NV. Депутат нагадав, що Тарана працює послом у Словенії, а Рахманін – у Індії.

Теги: Велика Британія посол Валерій Залужний

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іран виношував плани удару два тижні, що дозволило Ізраїлю та його союзникам підготуватися
Чому союзники не захищають Україну, як Ізраїль? Пояснює посол Євген Корнійчук Геополітика
17 квiтня, 10:00
Діалог між Кишиневом та Тирасполем триває, як формальний, так і неформальний
Конфлікт у невизнаному Придністров’ї: дипломат розповів, як його вирішити
11 квiтня, 20:48
Новий контрнаступ України та звільнення командувача ОК «Південь». Головне за 12 квітня
Новий контрнаступ України та звільнення командувача ОК «Південь». Головне за 12 квітня
12 квiтня, 21:00
США та Британія заборонили імпорт російських металів
США та Британія заборонили імпорт російських металів
13 квiтня, 02:50
Нетаньягу готується до відповіді за ракетний удар Ірану у вихідні
Нетаньягу наказав військовим підготувати список цілей по Ірану
16 квiтня, 09:42
Експрем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс вважає, що Трамп повинен бути президентом США
Експрем'єр Британії заявила, що Трамп має перемогти на виборах у США
17 квiтня, 01:36
У столиці Великої Британії українське консульство запроваджує обмеження щодо видачі закордонних паспортів
Консульство України в Лондоні внесло зміни щодо видачі паспортів біженцям
18 квiтня, 07:33
Велика Британія виділить найбільший досі пакет оборонної підтримки для України
Зеленський обговорив із Сунаком новий пакет допомоги
23 квiтня, 13:11
8 лютого Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного
Залужний уперше за довгий час засвітився на фото
26 квiтня, 16:32

Політика

Зеленський призначив Залужного послом у Великій Британії
Зеленський призначив Залужного послом у Великій Британії
Зеленський звільнив Залужного з війська, але залишив привілей носити форму
Зеленський звільнив Залужного з війська, але залишив привілей носити форму
Зеленський провів кадрові перестановки командування сил ССО
Зеленський провів кадрові перестановки командування сил ССО
Ірландія підтвердила участь у Саміті миру – Зеленський
Ірландія підтвердила участь у Саміті миру – Зеленський
«Знову у країні відважних»: президентка Європарламенту привітала українців зі столичного вокзалу
«Знову у країні відважних»: президентка Європарламенту привітала українців зі столичного вокзалу
Звільнення Кубракова: віцепрем’єр зробив заяву
Звільнення Кубракова: віцепрем’єр зробив заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Парад Путіна. Які президенти приїхали до диктатора (список)
28K
Залужний прийшов додому до Ліни Костенко: яскраві кадри
24K
Хто з акторів підтримав призначення Євгена Нищука гендиректором Театру Франка? Оприлюднено лист
21K
Євростат назвав країни ЄС, з яких виїжджає найбільше українців
7560
Вибухи і пожежі в Росії, голосування щодо відставки спікера Джонсона: головне за ніч
5059
9 Травня. П’ять наївних запитань до історика

Новини

Нові звинувачення проти Коломойського. Адвокати зробили заяву
Сьогодні, 10:35
Вибухи і пожежі в Росії, голосування щодо відставки спікера Джонсона: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Хто з акторів підтримав призначення Євгена Нищука гендиректором Театру Франка? Оприлюднено лист
Вчора, 20:45
Перший півфінал Євробачення-2024, атака на Україну: головне за ніч
Вчора, 07:00
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
Вчора, 06:55
Переговори щодо безпекової угоди з США, удари Ізраїлю по Рафаху: головне за ніч
7 травня, 06:36

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua