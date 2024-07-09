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Зеленський просив сім систем Patriot. НАТО має «дуже позитивні» новини для України

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський просив сім систем Patriot. НАТО має «дуже позитивні» новини для України
Володимир Зеленський та система ППО Patriot
фото: JENS BUETTNER, ЕРА

Сміт запевнила, що під час саміту НАТО у Вашингтоні, який розпочнеться вже 9 липня, Зеленський «відчує стійку відданість Україні» з боку Альянсу.

 

У квітні президент Володимир Зеленський просив у союзників сім систем протиповітряної оборони Patriot для України. Пані посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що Альянс має «дуже позитивні» новини з цього приводу, повідомляє Голос Америки.

«Будуть свіжі новини щодо ППО. Українці у квітні попросили в НАТО сім систем Patriot. І ми маємо дуже позитивну відповідь щодо цього, яка надійде найближчими днями», – сказала вона.

Сміт запевнила, що під час саміту НАТО у Вашингтоні, який розпочнеться вже 9 липня, Зеленський «відчує стійку відданість Україні» з боку Альянсу.

«У нас буде фінансове зобов'язання, згідно з яким і Україна, і Москва дуже чітко зрозуміють, що ми, трансатлантичні партнери, нікуди не відступимо», – розповіла дипломатка.

Під час саміту союзники також підготують «міст до членства» України у Північноатлантичному альянсі.

Нагадаємо, унаслідок російських ракетних ударів по Україні 8 липня загинули 37 людей, понад 170 зазнали поранень. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, близько 10-ї ранку 8 липня російські загарбники завдали комбінованого ракетного удару по Україні із використанням ракет повітряного, морського та наземного базування. Всього, за попередніми даними, російські терористи випустили 38 ракет різних типів.

Масований удар окупантів по Україні не залишився поза увагою світових ЗМІ. Шокуючі наслідки ударів швидко облетіли передові шпальти міжнародної преси. Особливо ж шокувала соціум атака на дитячу лікарню «Охматдит» у Києві. «Главком» зробив добірку цитат, якими міжнародна преса описує те, що відбувалося в Україні 8 липня. 

До слова, президент США Джо Байден анонсував нові заходи щодо зміцнення протиповітряної оборони України після російських ударів по Україні 8 липня. Про це йдеться у заяві Білого дому.

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Теги: системи ППО Україна Володимир Зеленський українці посол

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