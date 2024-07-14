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Замах на Трампа. Реакція посла України в США

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Замах на Трампа. Реакція посла України в США
Під час виступу Трампа в Пенсильванії пролунали звуки стрілянини
фото: Reuters

Оксана Маркарова побажала Трампу якнайшвидшого одужання

Посол України в США Оксана Маркарова засудила напад на експрезидента США Дональда Трампа на мітингу в Пенсильванії та закликала притягнути всіх винних до відповідальності. Про це вона написала в соцмережі Х (Twitter).

Посол заявила, що Україна вражена звісткою про жахливий напад на Трампа у Батлері.

«Наші молитви та побажання якнайшвидшого одужання Дональду Трампу та молитви всім сім'ям безневинно постраждалих», – написала Маркарова.

Вона додала, що терору та насильству не повинно бути місця. Усі винні мають бути притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, що під час виступу експрезидента США Дональда Трампа у Пенсильванії пролунали звуки стрілянини. Політика негайно було евакуйовано з майданчика. Трамп перервав свою промову і залишив сцену з закривавленим вухом. Він отримав незначне поранення, але почувається добре. Нині на місці події працюють правоохоронні органи для з'ясування всіх обставин інциденту. Загинули один із глядачів і сам нападник. 

Тим часом за розслідування інциденту взялося Федеральне бюро розслідувань США. У нападі на Трампа, за даними ЗМІ, підозрюється 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, штат Пенсильванія.

Президент Володимир Зеленський вже відреагував на звістку про напад на Трампа у Батлері.

Як повідомлялося, у передвиборних перегонах кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп лише на 2% випереджає свого опонента Джо Байдена. Чинний лідер країни максимально наблизився до свого головного суперника.

До слова, більшість американців вважають, що колишній президент США Дональд Трамп не поступиться, якщо програє президентські вибори у листопаді.

Між тим, Європа почала готувати план на випадок перемоги Трампа на виборах у листопаді.

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Теги: Україна посол напад США Дональд Трамп

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