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МЗС Росії висилає румунського посла

Наталія Порощук
glavcom.ua
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МЗС Росії висилає румунського посла
Посол Румунії Крістіан Істрате отримав ноту persona non grata
фото з відкритих джерел

Послу було оголошення persona non grata співробітника посольства Румунії в Москві

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що висилає румунського посла Крістіана Істрате. Про це повідомляє зовнішньополітичне відомство.

«3 липня в МЗС Росії було викликано посла Румунії в Москві К. Істрате, якому було вручено ноту міністерства про оголошення persona non grata співробітника посольства Румунії», – йдеться у повідомленні.

МЗС зазначає, що «цей захід є відповіддю на раніше прийняте румунською стороною нічим не мотивоване рішення оголосити persona non grata дипломата посольства Росії в Бухаресті».

Нагадаємо, що 24 травня МЗС Румунії заявило про оголошення персоною нон грата російського дипломата при посольстві РФ в Бухаресті

МЗС Росії вже відреагувало і стверджує, що «дасть адекватну відповідь», повідомляє російське пропагандистське ЗМІ ТАСС.

Як зазначається, рішення МЗС Румунії було ухвалене після арешту громадянина Румунії, який був звинувачений прокурорами Diiicot у державній зраді після того, як стало відомо, що він надсилав до посольства Росії в Бухаресті зображення військових об’єктів Румунії та НАТО, розташованих поблизу Тулчі, а також фіксував пересування військового конвою, що рухався в бік України.

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Теги: МЗС росія посол Румунія

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МЗС Росії висилає румунського посла

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