Замах на Мосійчука: нардепу зробили третю операцію
- Сьогодні, 09:01
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Нардепа тільки-но виписали з лікарні
Народному депутату Ігорю Мосійчуку днями зробили чергову операцію на руку, яка була сильно травмована під час замаху на нього. Про це нардеп розповів у коментарі «Главкому».
«30 числа (листопада – «Главком») мені зробили ще одну операцію. Зараз триває курс реабілітації», - зазначив він.
Мосійчук повідомив, що вчора (4 грудня) його виписали з лікарні після операції.
«Під час останньої операції у мене видалили ряд вражаючих елементів різного розміру, прооперували руку, де було втрачено шматок кістки – її замінили імплантом, поставили титанову пластину. Пластину може через рік і виймуть, а імплантат, звісно, на постійній основі», - розказав нардеп.
Як відомо, першу операцію нардепу зробили одразу після вибуху, другу - через кілька днів.