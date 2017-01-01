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    Замах на Мосійчука: нардепу зробили третю операцію

    Нардепа тільки-но виписали з лікарні
    Народному депутату Ігорю Мосійчуку днями зробили чергову операцію на руку, яка була сильно травмована під час замаху на нього. Про це нардеп розповів у коментарі «Главкому».  «30 числа (листопада – «Главком») мені зробили ще одну операцію. Зараз триває курс реабілітації», - зазначив він. Мосійчук
    • Сьогодні, 09:01
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    Ігор Мосійчук
    Ігор Мосійчук

    Нардепа тільки-но виписали з лікарні

    Народному депутату Ігорю Мосійчуку днями зробили чергову операцію на руку, яка була сильно травмована під час замаху на нього. Про це нардеп розповів у коментарі «Главкому». 

    «30 числа (листопада – «Главком») мені зробили ще одну операцію. Зараз триває курс реабілітації», - зазначив він.

    Мосійчук повідомив, що вчора (4 грудня) його виписали з лікарні після операції.

    «Під час останньої операції у мене видалили ряд вражаючих елементів різного розміру, прооперували руку, де було втрачено шматок кістки – її замінили імплантом, поставили титанову пластину. Пластину може через рік і виймуть, а імплантат, звісно, на постійній основі», - розказав нардеп.

    Як відомо, першу операцію нардепу зробили одразу після вибуху, другу - через кілька днів.

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