Замах на Мосійчука: нардепу зробили третю операцію

Нардепа тільки-но виписали з лікарні

Народному депутату Ігорю Мосійчуку днями зробили чергову операцію на руку, яка була сильно травмована під час замаху на нього. Про це нардеп розповів у коментарі «Главкому». «30 числа (листопада – «Главком») мені зробили ще одну операцію. Зараз триває курс реабілітації», - зазначив він. Мосійчук



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Ігор Мосійчук

Нардепа тільки-но виписали з лікарні

Народному депутату Ігорю Мосійчуку днями зробили чергову операцію на руку, яка була сильно травмована під час замаху на нього. Про це нардеп розповів у коментарі «Главкому».

«30 числа (листопада – «Главком») мені зробили ще одну операцію. Зараз триває курс реабілітації», - зазначив він.

Мосійчук повідомив, що вчора (4 грудня) його виписали з лікарні після операції.

«Під час останньої операції у мене видалили ряд вражаючих елементів різного розміру, прооперували руку, де було втрачено шматок кістки – її замінили імплантом, поставили титанову пластину. Пластину може через рік і виймуть, а імплантат, звісно, на постійній основі», - розказав нардеп.

Як відомо, першу операцію нардепу зробили одразу після вибуху, другу - через кілька днів.