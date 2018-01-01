Замерз один з найвідоміших водоспадів України: фантастичні фото

Через заморозки крижана кірка покрила майже весь водоспад

У Тернопільській області замерз Джуринський водоспад, розташований у селі Нирків. Про це повідомляє інтернет-телебачення Тернопільщини. Наголошується, що через заморозки крижана кірка покрила майже весь водоспад, через перепади температур густина льоду залишилася нерівномірною. Замерзлого велетня провідав відомий мандрівник Віктор Гоцалюк



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Фото: Віктор Гуцалюк На Тернопільщині замерз Джуринський водоспад

Через заморозки крижана кірка покрила майже весь водоспад

У Тернопільській області замерз Джуринський водоспад, розташований у селі Нирків. Про це повідомляє інтернет-телебачення Тернопільщини.

Наголошується, що через заморозки крижана кірка покрила майже весь водоспад, через перепади температур густина льоду залишилася нерівномірною.

Замерзлого велетня провідав відомий мандрівник Віктор Гоцалюк (Впізнай Світ). Розташований між містечками Нирків та Устечко.

Влітку тут завжди повно туристів, а взимку панує тиша, мальовнича підкреслена дзюрчанням струменів водограю.

Замерз також і травертин-водоспад Дівочі сльози, пише tenews.te.ua.

Водоспад відомий тим, що його вважають найвищим рівнинним водоспадом в Україні та Європі. В цьому місці річка Джурин падає з висоти 16 метрів в долину і утворює водоспад з трьома каскадами.

Нагадаємо, у США «замерз» Ніагарський водоспад. Така ілюзія виникла через сильні морози в Північній Америці.

В районі Ніагари температура повітря тримається на позначці 15-ти градусів морозу, що значно нижче середньостатистичних значень. Сам водний потік продовжує рух, проте водяний пил замерзає ще в повітрі, покриває навколишні камені і всі околиці.

Безліч туристів, які прибули в штат Нью-Йорк і канадську провінцію Онтаріо, щоб подивитися на незвичайне явище, активно діляться фотографіями в соціальних мережах.