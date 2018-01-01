Ніагарський водоспад «замерз» через холоди. Фантастичні фото

Туристи активно діляться в соцмережах світлинами унікального явища

У США «замерз» Ніагарський водоспад. Така ілюзія виникла через сильні морози в Північній Америці. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] В районі Ніагари температура повітря тримається на позначці 15-ти градусів морозу, що значно нижче середньостатистичних значень. Сам водний потік продовжує рух, проте водяний пил замерзає ще в повітрі,



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Туристи активно діляться в соцмережах світлинами унікального явища

У США «замерз» Ніагарський водоспад. Така ілюзія виникла через сильні морози в Північній Америці.

В районі Ніагари температура повітря тримається на позначці 15-ти градусів морозу, що значно нижче середньостатистичних значень. Сам водний потік продовжує рух, проте водяний пил замерзає ще в повітрі, покриває навколишні камені і всі околиці.

Безліч туристів, які прибули в штат Нью-Йорк і канадську провінцію Онтаріо, щоб подивитися на незвичайне явище, активно діляться фотографіями в соціальних мережах.

Джерело: Газета.Ру