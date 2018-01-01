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    Ніагарський водоспад «замерз» через холоди. Фантастичні фото

    Туристи активно діляться в соцмережах світлинами унікального явища
    У США «замерз» Ніагарський водоспад. Така ілюзія виникла через сильні морози в Північній Америці. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] В районі Ніагари температура повітря тримається на позначці 15-ти градусів морозу, що значно нижче середньостатистичних значень. Сам водний потік продовжує рух, проте водяний пил замерзає ще в повітрі,
    • Сьогодні, 18:47
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    Туристи активно діляться в соцмережах світлинами унікального явища

    У США «замерз» Ніагарський водоспад. Така ілюзія виникла через сильні морози в Північній Америці.

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    Ніагарський водоспад «замерз» через холоди. Фантастичні фото
    Ніагарський водоспад «замерз» через холоди. Фантастичні фото
    Ніагарський водоспад «замерз» через холоди. Фантастичні фото
    Ніагарський водоспад «замерз» через холоди. Фантастичні фото
    Ніагарський водоспад «замерз» через холоди. Фантастичні фото
    Ніагарський водоспад «замерз» через холоди. Фантастичні фото
    Ніагарський водоспад «замерз» через холоди. Фантастичні фото
    Ніагарський водоспад «замерз» через холоди. Фантастичні фото
    Ніагарський водоспад «замерз» через холоди. Фантастичні фото

    В районі Ніагари температура повітря тримається на позначці 15-ти градусів морозу, що значно нижче середньостатистичних значень. Сам водний потік продовжує рух, проте водяний пил замерзає ще в повітрі, покриває навколишні камені і всі околиці.

    Безліч туристів, які прибули в штат Нью-Йорк і канадську провінцію Онтаріо, щоб подивитися на незвичайне явище, активно діляться фотографіями в соціальних мережах.

    Джерело: Газета.Ру

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