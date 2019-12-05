Замовні вбивства і саботаж: у французьких Альпах знайшли базу російських шпигунів



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За даними ЗМІ, у Франції знайшли базу шпигунів з РФ

Вийти на шпигунську базу вдалося в ході розслідування справи про отруєння Сергія Скрипаля та його доньки

Французькі Альпи 15 російських шпигунів використовували як базу для проведення операцій по всій Європі. Вони були співробітниками елітного підрозділу ГРУ, що відповідає за замовні вбивства, акти саботажу і управління так званими «мертвими поштовими скриньками», які використовуються таємними агентами і їхніми помічниками для обміну інформацією, повідомила французька газета Le Monde в матеріалі, оприлюдненому в середу, 4 грудня.

За даними видання, один з цих шпигунів, очевидно, був причетний до замаху на колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки в березні 2018 року. Західні спецслужби вийшли на слід цієї групи шпигунів в ході розслідування замаху на Скрипаля. У період з 2014 по 2018 роки ці російські агенти неодноразово зупинялися в невеликих французьких містечках на південному сході Франції, в тому числі Шамоні і Евіані.

Докази конфіскувати не вдалося.

Як повідомляє Le Monde, ці шпигуни працювали в Болгарії, Молдові, Чорногорії та інших країнах, але не у Франції. Західним спецслужбам не вдалося конфіскувати зброю або інші докази.

4 грудня уряд ФРН вислав з Німеччини двох російських дипломатів на тлі скандалу навколо вбивства на замовлення колишнього чеченського польового командира в Берліні в серпні цього року. МЗС ФРН обґрунтував цей захід небажанням Москви співпрацювати в розслідуванні цього злочину.