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    Думки вголос

    Україна. 200 годин війни

    • Євген Магда

      директор Інституту світової політики

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кремль готувався до цієї агресії - Україна. 200 годин війни
    Кремль готувався до цієї агресії
    фото з відкритих джерел

    Путін продемонстрував всім власні плани: він хоче розчленувати Україну

    Головне – все, що відбувається з 24 лютого – не «спеціальна військова операція», а повноцінна війна Росії проти України. Війна з застосуванням авіації, ракет та артилерії. Війна з воєнними злочинами.

    Росія почала агресивні дії проти України 8 років тому, захопивши Крим та роздмухавши полум’я війни на Донбасі. У лютому 2022 року Путін продемонстрував всім власні плани: він хоче розчленувати Україну. Розмови про денацифікацію – відверта маячня: в Україні нацисти в роки Другої світової війни знищили мільйони українців.

    Кремль готувався до цієї агресії, проте США, НАТО, ЄС не повірили вигадкам російської пропаганди про наміри України захопити так звані народні республіки Донбасу. Проте Росія і досі робить ставку на брехню

    Чим запам’яталися ці 200 годин війни?

    • Мужністю та самовідданістю українських захисників, які зірвали задуми російських агресорів, не дозволили їм здійснити бліцкриг.
    • Консолідацією українського суспільства навколо ідеї захисту своєї держави.
    • Понад 20 українських дітей загинули, понад 60 отримали поранення.
    • Понад мільйон громадян України стали біженцями, сотні тисяч виїхали до Європейського Союзу
    • Харків – найбільше російськомовне місто України – піддано варварським артилерійсько-ракетним обстрілам російськими військами
    • Понад 40 мирних мешканців загинули 3 березня у Чернігові внаслідок російського удару
    • Російські війська захопили Чорнобильську АЕС у зоні відчуження та найбільшу в Європі Запорізьку АЕС, попередньо її обстрілявши.
    • Загинули понад 9000 російських військових, сотні потрапили у полон, українські захисники знищили десятки летальних апаратів та сотні одиниць броньованої техніки і автомобілів російської армії.
    • Україна подала заявку на вступ до Європейського Союзу, яку схвально оцінили у Європейському Парламенті.
    • Тисячі іноземних добровольців їдуть в Україну, щоб стати до бою з російськими агресорами
    • Росія втягнула Білорусь у агресію проти України, з її території заходять російські війська та запускаються крилаті ракети
    • Санкції Заходу проти Росії стали безпрецедентними, країна-агресор поступово перетворюється на найбільшу в світі сіру зону, де не працюють західні корпорації.
    • Російські олігархи стрімко втрачають свої капітали
    • Путін шантажує світ ядерною зброєю
    • Два раунди перемовин між представниками Росії та України завершилися безрезультатно

    NB: Хоча ніхто не скаже напевно, коли завершиться ця війна, очевидно, що вона суттєво змінить Європу та світ.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Білорусь ЄС Крим Росія США НАТО санкції війна Путін АЕС Україна
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    Україна. 200 годин війни