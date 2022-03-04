Що робити під час аварії на АЕС: Комаровський дав поради з виживання

Термінові рекомендації, як захистити організм

Лікар Євген Комаровський записав відео, де докладно розповів, як захистити себе та своїх дітей у разі аварії на АЕС. Профілактику потрібно робити у перші години після події.

За словами лікаря, якщо існує загроза поширення радіації з АЕС, потрібно негайно робити йодну профілактику, що убереже щитовидну залозу від руйнування.

«Прийом йоду в перші хвилини після аварії на АЕС з викидом радіації, дозволяє уберегти щитовидну залозу від ураження радіоактивним йодом», – зазначив Комаровський.

Що і як приймати у разі аварії на АЕС:

Таблетки калію йодиду (1 т = 250мг)

Дорослі та діти старше 2х років – 125 мг – ½ таб;

Діти молодше 2 років – 40 мг = 1/6 таб;

Розчин 5% йоду

Дорослі та діти старше 14 років – 40 крапель усередину;

Діти 5 - 14 років - 20 крапель усередину;

Діти 2 - 5 років - 20 крапель на шкіру;

Діти молодші 2 років - 10 крапель на шкіру.

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