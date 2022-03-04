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    Що робити під час аварії на АЕС: Комаровський дав поради з виживання

    Що робити під час аварії на АЕС: Комаровський дав поради з виживання
    фото з відкритих джерел

    Термінові рекомендації, як захистити організм

    Лікар Євген Комаровський записав відео, де докладно розповів, як захистити себе та своїх дітей у разі аварії на АЕС. Профілактику потрібно робити у перші години після події.

    За словами лікаря, якщо існує загроза поширення радіації з АЕС, потрібно негайно робити йодну профілактику, що убереже щитовидну залозу від руйнування.

    «Прийом йоду в перші хвилини після аварії на АЕС з викидом радіації, дозволяє уберегти щитовидну залозу від ураження радіоактивним йодом», – зазначив Комаровський.

    Що і як приймати у разі аварії на АЕС:

    Таблетки калію йодиду (1 т = 250мг)

    • Дорослі та діти старше 2х років – 125 мг – ½ таб;
    • Діти молодше 2 років – 40 мг = 1/6 таб;

    Розчин 5% йоду

    • Дорослі та діти старше 14 років – 40 крапель усередину;
    • Діти 5 - 14 років - 20 крапель усередину;
    • Діти 2 - 5 років - 20 крапель на шкіру;
    • Діти молодші 2 років - 10 крапель на шкіру.

    Нагадаємо, вночі 4 березня російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС. Внаслідок цього на АЕС виникла пожежа.

    О 6:20 рятувальники ДСНС ліквідували пожежу на АЕС на площі 2 тис. кв. м.

    Якщо на Запорізькій АЕС станеться вибух, катастрофа буде у 10 разів більшою за Чорнобиль.

    Через обстріл Запорізької АЕС Міненерго просить США закрити зону польотів над Україною.

    Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ми на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства.

    Нагадаємо, Зеленський відреагував на обстріл Запорізькій АЕС, звернувшись до світу.

    Також Володимир Зеленський і президент США Джо Байден під час термінової розмови в ніч на п’ятницю обговорили ситуацію, пов’язану з обстрілами та захопленням Запорізької АЕС.

    Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон буде домагатися екстреного засідання Ради Безпеки ООН.

    Теги: катастрофа лікар АЕС рятувальники час
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    Що робити під час аварії на АЕС: Комаровський дав поради з виживання