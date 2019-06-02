Супрун планує жити і працювати в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Супрун додала, що вже є частиною української політики, оскільки виконує обов’язки міністра

Сподіваюся, що зможу далі допомагати, щоб трансформація у сфері медицини відбувалася, - керівник МОЗ

Очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що планує залишитися в Україні і продовжувати тут працювати, навіть якщо після завершення виборів не буде виконувати обов’язки міністра.

Про це вона сказала в інтерв'ю журналу НВ.

«Я є громадянка України. Я залишаюся в Україні й далі працюватиму тут. І сподіваюся, що зможу в будь-який спосіб далі допомагати, щоб ця трансформація (у сфері медицини - ред.) відбувалася», - заявила вона.

Супрун додала, що вже є частиною української політики, оскільки виконує обов’язки міністра.

«Побачимо, як буде далі. Бо я би хотіла бути на тому місці, де допомагатиму розвивати не лише охорону здоров’я, а й будь-які справи на користь України», - додала вона.

Як повідомлялося, 5 лютого 2019 року Окружний адмінсуд Києва за результатами розгляду позову народного депутата Ігоря Мосійчука проти в.о. міністра Уляни Супрун заборонив їй виконувати обов’язки глави МОЗ.

У суді заявили, що, приймаючи це рішення, врахували, що Супрун має подвійне громадянство - України та США. Уряд висловив підтримку Супрун.

14 лютого Окружний адмінсуд Києва знову дозволив Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я. 11 квітня Супрун повідомила про новий позов до Окружного адмінсуду Києва від нардепа з Радикальної партії Олега Ляшка щодо відсторонення її з посади.