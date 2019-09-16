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    Посольство США в Україні вшанувало пам’ять Георгія Гонгадзе

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    <span>Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року</span> - Посольство США в Україні вшанувало пам’ять Георгія Гонгадзе
    Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року

    У посольстві підкреслили, що незалежні журналісти відіграють важливу роль в демократіях

    Посольство США в Україні в 19-ту річницю зникнення журналіста Георгія Гонгадзе вшанувало його пам’ять.

    Про це сказано в повідомленні дипломатичного відомства в Twitter.

    «Сьогодні наші думки линуть до родини та колег Георгія Гонгадзе, який трагічно зник і був убитий через своє сміливе прагнення до правди», - йдеться у повідомленні.

    У посольстві підкреслили, що незалежні журналісти відіграють важливу роль в демократіях і повинні мати можливість працювати вільно, не боячись розправи і нападу.

    Як відомо, Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області був виявлений обезголовлений труп, який, за висновками експертів, міг належати журналістові.

    У 2009 році в Київській області знайдено останки черепа, які, за заявою Генпрокуратури, належать Гонгадзе.

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