Гібралтар відмовив США у вимозі заарештувати іранський танкер



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Танкер Grace 1 не буде повторно затриманий владою Гібралтару

Британська заморська територія Гібралтар відмовила США в вимозі повторно заарештувати іранський танкер Grace 1.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті гібралтарського уряду.

Повідомляється, що в Центральний орган Гібралтару з питань, пов'язаних з міжнародною взаємною правовою допомогою, надійшов запит від США з проханням продовжити арешт іранського танкера.

Однак Гібралтар не зміг задовольнити цей запит через відмінність в трактуванні політики санкцій, оскільки «злочини, розкриті в США, не будуть злочинами в Гібралтарі, навіть якби вони сталися в Гібралтарі».

«Влада не може вимагати виконання запитів через дію законодавства Європейського союзу та відмінностей в режимах санкцій, що застосовуються у відношенні Ірану в ЄС і США», - зазначили в уряді Гібралтару.

Як відомо, минулого місяця Іран захопив британський танкер в Ормузькій протоці за нібито порушення територіальних вод. Це сталося після того, як британці заарештували поблизу Гібралтару іранський танкер.

21 липня НАТО закликало Іран повернути захоплені кораблі.

Згодом Британія приєдналася до місії з охорони Ормузської протоки.