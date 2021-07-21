Затримка потягів: «Укрзалізниця» оприлюднила новий список

Наразі затримуються рейси трьох пасажирських поїздів та двох електричок

Компанія «Укрзалізниця» вдруге за добу оприлюднила список поїздів, які затримуються в дорозі через негоду. Станом на 14:30 затримуються рейси трьох пасажирських поїздів та двох електричок.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

В дорозі затримуються рейси:

№282 Хмельницький - Генічеськ (затримується на 2 години);

№15 Харків - Рахів (затримується на 1 годину 30 хвилин);

№70 Львів - Маріуполь (затримується на 45 хвилин).

Також затримуються приміські поїзди:

№6331 Покровськ - Лозова (затримується на 30 хвилин);

№6235 Слов'янськ - Ізюм (затримується на 1 годину 25 хвилин).

Нагадаємо, зранку затримка виникла у 15 поїздів. Деякі з них провели в дорозі на дві години більше, ніж планувалося.