Затримка потягів: «Укрзалізниця» оприлюднила новий список
«Укрзалізниця» перепрошує за вимушену затримку
Фото: Укрзалізниця
Наразі затримуються рейси трьох пасажирських поїздів та двох електричок
Компанія «Укрзалізниця» вдруге за добу оприлюднила список поїздів, які затримуються в дорозі через негоду. Станом на 14:30 затримуються рейси трьох пасажирських поїздів та двох електричок.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
В дорозі затримуються рейси:
- №282 Хмельницький - Генічеськ (затримується на 2 години);
- №15 Харків - Рахів (затримується на 1 годину 30 хвилин);
- №70 Львів - Маріуполь (затримується на 45 хвилин).
Також затримуються приміські поїзди:
- №6331 Покровськ - Лозова (затримується на 30 хвилин);
- №6235 Слов'янськ - Ізюм (затримується на 1 годину 25 хвилин).
Нагадаємо, зранку затримка виникла у 15 поїздів. Деякі з них провели в дорозі на дві години більше, ніж планувалося.