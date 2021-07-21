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    Затримка потягів: «Укрзалізниця» оприлюднила новий список

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    &laquo;Укрзалізниця&raquo; перепрошує за вимушену затримку - Затримка потягів: «Укрзалізниця» оприлюднила новий список
    «Укрзалізниця» перепрошує за вимушену затримку
    Фото: Укрзалізниця

    Наразі затримуються рейси трьох пасажирських поїздів та двох електричок

    Компанія «Укрзалізниця» вдруге за добу оприлюднила список поїздів, які затримуються в дорозі через негоду. Станом на 14:30 затримуються рейси трьох пасажирських поїздів та двох електричок.

    Про це повідомляє пресслужба компанії.

    В дорозі затримуються рейси:

    • №282 Хмельницький - Генічеськ (затримується на 2 години);
    • №15 Харків - Рахів (затримується на 1 годину 30 хвилин);
    • №70 Львів - Маріуполь (затримується на 45 хвилин).

    Також затримуються приміські поїзди:

    • №6331 Покровськ - Лозова (затримується на 30 хвилин);
    • №6235 Слов'янськ - Ізюм (затримується на 1 годину 25 хвилин).

    Нагадаємо, зранку затримка виникла у 15 поїздів. Деякі з них провели в дорозі на дві години більше, ніж планувалося.

    Теги: Харків Маріуполь Укрзалізниця Львів потяг залізниця Хмельницький негода дощ
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    Затримка потягів: «Укрзалізниця» оприлюднила новий список