Завершено обстеження території навколо арсеналу під Вінницею

Наразі здійснюється контроль якості очищення території

Рятувальники та військовослужбовці закінчили обстеження території 10 кілометрової зони навколо військового складу Міністерства оборони поблизу м. Калинівка. Про це повідомляє прес-служба ДСНс. Зведеним піротехнічним загоном ДСНС здійснюється контроль якості очищення території. До робіт залучено 43 осіб та 17 одиниць техніки. Як відомо, в ніч на



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Вибухи на військових складах поблизу Калинівки

Наразі здійснюється контроль якості очищення території

Рятувальники та військовослужбовці закінчили обстеження території 10 кілометрової зони навколо військового складу Міністерства оборони поблизу м. Калинівка. Про це повідомляє прес-служба ДСНс.

Зведеним піротехнічним загоном ДСНС здійснюється контроль якості очищення території. До робіт залучено 43 осіб та 17 одиниць техніки.

Як відомо, в ніч на 27 вересня в селищі поблизу Вінниці сталися вибухи на складах з боєприпасами та зброєю. Наразі відпрацьовуються чотири основні слідчі версії вчинення кримінального правопорушення.

Збройні сили України посилили охорону військових об'єктів по всій країні.

Унаслідок пожежі та вибухів боєприпасів на території 48 арсеналу в Калинівці Вінницької області зруйновано п’ять та пошкоджено 1437 житлових будинків.

Найбільш постраждали від вибухів визнано місто Калинівку, села Сальник, Павлівка (Калинівський район) і села Медвідка, Дорожне (Вінницький район).

За попередніми даними, сума збитків становить 49,5 млн грн з них житлові будинки - 16,8 млн грн, закладів освіти – 14,3 млн. грн, адмінбудинки – 10 млн грн, заклади охорони здоров’я – 8,4 млн грн.

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