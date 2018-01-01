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    Завтра синоптики прогнозують дощі та мокрий сніг

    Опади очікуються по всій території країни
    У Києві в четвер, 4 січня, очікуються опади у вигляді дощу, вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура вночі в межах +3, вдень близько +5 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Синоптики прогнозують на заході хмарну погоду, вночі дощ з мокрим снігом, вдень невеликий дощ з мокрим снігом, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура
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    Очікуються опади
    Очікуються опади

    Опади очікуються по всій території країни

    У Києві в четвер, 4 січня, очікуються опади у вигляді дощу, вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура вночі в межах +3, вдень близько +5 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Синоптики прогнозують на заході хмарну погоду, вночі дощ з мокрим снігом, вдень невеликий дощ з мокрим снігом, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі та вдень 0... +6 градусів.

    Схожа погода очікується і на півночі України. Тут буде хмарно, невеликий дощ, у Чернігівській і Сумській областях з мокрим снігом, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі та вдень +1 ... +6 градусів.

    У центрі України хмарно, вночі невеликий дощ, вдень дощ, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі та вдень 0... +6 градусів.

    На сході України хмарно, невеликий дощ, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2 ...-3 градуси, вдень 0... +5 градусів.

    На півдні України хмарно, невеликий дощ, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0... +6 градусів, вдень +4 ... +9 градусів.
    Укргідрометцентр
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