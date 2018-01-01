Завтра синоптики прогнозують дощі та мокрий сніг

Опади очікуються по всій території країни

У Києві в четвер, 4 січня, очікуються опади у вигляді дощу, вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура вночі в межах +3, вдень близько +5 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Синоптики прогнозують на заході хмарну погоду, вночі дощ з мокрим снігом, вдень невеликий дощ з мокрим снігом, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура