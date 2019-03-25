Завтра суд розгляне клопотання про зміну запобіжного заходу Мангеру



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Засідання щодо справи Мангера призначено на 15:00 в Шевченківському райсуді Києва

Шевченківський райсуд Києва 26 березня розгляне клопотання прокуратури про зміну запобіжного заходу Владиславу Мангеру, підозрюваному в організації вбивства Катерини Гандзюк.

Про це повідомив адвокат Мангера Олександр Шадрін.

За словами Шадріна, засідання суду призначено на завтра на 15:00 в Шевченківському райсуді. Він також додав, що суд розгляне клопотання прокуратури.

Нагадаємо, 21 березня суд не задовольнив апеляцію по відстороненню Мангера.

11 березня з Мангера зняли електронний браслет і повернули йому паспорт для виїзду за кордон.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що прокуратура буде подавати апеляцію на рішення Шевченківського районного суду Києва, який не продовжив дії запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру та постановив зняти з нього електронний браслет.

Слід також нагадати, що 6 березня суд відсторонив Мангера з посади на місяць.

Нагадаємо, раніше Апеляційний суд розглянув скарги прокуратури та адвокатів Владислава Мангера і залишив їх без задоволення.

15 лютого Шевченківський райсуд обрав підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 3 березня з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 497 тис. грн.

За Мангера внесли заставу, і він вийшов на роботу.

Джерело: РБК-Україна