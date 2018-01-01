Завтра у Києві попрощаються із філософом Мирославом Поповичем

Поховають Поповича на Байковому кладовищі у столиці

Прощання з видатним українським філософом Мирославом Поповичем відбудеться завтра, 13 лютого, об 11:00 у конференц-залі НАНУ, а поховають його о 13:00 на Байковому кладовищі. Попрощатися з видатним філософом можна буде у конференц-залі НАНУ на вулиці Володимирській, 55. О 13:00 – поховання на Байковому кладовищі, ділянка № 33. Нагадаємо,