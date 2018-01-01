Завтра у Києві попрощаються із філософом Мирославом Поповичем
- Сьогодні, 20:39
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Поховають Поповича на Байковому кладовищі у столиці
Прощання з видатним українським філософом Мирославом Поповичем відбудеться завтра, 13 лютого, об 11:00 у конференц-залі НАНУ, а поховають його о 13:00 на Байковому кладовищі.
Попрощатися з видатним філософом можна буде у конференц-залі НАНУ на вулиці Володимирській, 55.
О 13:00 – поховання на Байковому кладовищі, ділянка № 33.
Нагадаємо, 10 лютого на 88-му році життя помер директор Інституту філософії Мирослав Попович.
Нагадаємо, директор Інституту філософії Мирослав Попович помер на 88-му році життя.
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