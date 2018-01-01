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    Завтра у Києві попрощаються із філософом Мирославом Поповичем

    Поховають Поповича на Байковому кладовищі у столиці
    Прощання з видатним українським філософом Мирославом Поповичем відбудеться завтра, 13 лютого, об 11:00 у конференц-залі НАНУ, а поховають його о 13:00 на Байковому кладовищі. Попрощатися з видатним філософом можна буде у конференц-залі НАНУ на вулиці Володимирській, 55. О 13:00 – поховання на Байковому кладовищі, ділянка № 33. Нагадаємо,
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    мирослав Попович помер 10 лютого
    мирослав Попович помер 10 лютого

    Поховають Поповича на Байковому кладовищі у столиці

    Прощання з видатним українським філософом Мирославом Поповичем відбудеться завтра, 13 лютого, об 11:00 у конференц-залі НАНУ, а поховають його о 13:00 на Байковому кладовищі.

    Попрощатися з видатним філософом можна буде у конференц-залі НАНУ на вулиці Володимирській, 55.

    О 13:00 – поховання на Байковому кладовищі, ділянка № 33.

    Нагадаємо, 10 лютого на 88-му році життя помер директор Інституту філософії Мирослав Попович.

    Нагадаємо, директор Інституту філософії Мирослав Попович помер на 88-му році життя.

    Читайте також інтерв'ю Мирослава Поповича «Главкому»:

    «Мирослав Попович: Більшість росіян далекі від розуміння свого трагічного становища»

    «Мирослав Попович: Відкриття російських шкіл в Києві - феномен часів Брежнєва»

     Мирослав Попович — український філософ, академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор філософських наук, професор, педагог, фахівець в галузі культурології, логіки і методології науки, історії української культури, директор Інституту філософії ім. Сковороди НАН України, завідувач відділом логіки і методології науки Інституту філософії.
    смерть наука
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