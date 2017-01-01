Завтра в Україні буде мокрий сніг і ожеледиця
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У Києві ожеледиця
Завтра, 3 грудня, в Києві хмарно, невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-3, удень +1...+3 градуси. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.
На заході України хмарно, вночі невеликий сніг, вдень сніг, місцями сильний, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 1...-5, удень 0...+5 градуси.
На півночі України хмарно, вночі дощ з мокрим снігом, у Сумській області вночі помірні опади, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-4 удень 0...+5 градуси.
У центрі України хмарно, уночі невеликий дощ із мокрим снігом, удень помірний дощ із мокрим снігом, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+5 градусів, у Вінницькій області 0..-5, удень 0...+6 градусів, у Дніпропетровській області +3...+8 градусів.
На сході України хмарно, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, вдень +7...+12 градусів.
На півдні України хмарно, місцями дощ, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+7 градусів, удень +6...+12 градусів.
У Криму хмарно, без істотних опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +13...+18 градусів.