Завтра в Україні буде мокрий сніг і ожеледиця

У Києві ожеледиця

Завтра, 3 грудня, в Києві хмарно, невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-3, удень +1...+3 градуси. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України хмарно, вночі невеликий сніг, вдень сніг, місцями сильний, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний,