Заява суддів про тиск не має жодного обґрунтування – представник президента у Конституційному суді

Веніславський додає, що судді при прийнятті цього рішення порушили власний регламент

Федір Веніславський про те, що стоїть за скандальним рішенням про скасування електронного декларування

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський прокоментував звернення суддів на ім’я президента, прем’єра та голови парламенту, де вони поскаржились на тиск на них з боку антикорупційних органів та деяких політиків.

В інтерв’ю «Главкому» Веніславський пояснив, що ця заява не має під собою жодного юридичного обґрунтування.

«Закон «Про Конституційний суд» чітко передбачає, що на суддів КС розповсюджуються вимоги закону «Про запобігання корупції». Це означає, що НАЗК має всі правові можливості реагувати у випадках, якщо було б виявлено, що судді КС здійснили корупційні порушення», – зазначає нардеп.

Крім того, Веніславський додає, що судді при прийнятті цього рішення порушили власний регламент.

«Тобто ми маємо системне нехтування Конституційним судом вимогами тих законів, які регламентують їхню діяльність. Тому я не бачу підстав говорити про тиск на суддів, це – реагування на порушення суддями вимог чинного законодавства. Якщо суддя вчиняє злочин, то органи досудового розслідування не мають права взагалі діяти, бо це буде тиск на суддів? Це ж абсурд», – наголошує представник КСУ.

Нагадаємо, що 29 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував термінове засідання Радбезу через скасування Конституційним судом е-декларування. ЗМІ повідомили, що рішення Конституційного суду є підставою для ЄС тимчасово призупинити безвіз з Україною.

28 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій. Після цього НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що рішення суддів проти антикорупційних органів можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.