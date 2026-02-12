Визначилися суперники України в Лізі націй

Команда Сергія Реброва дізналася опонентів у п'ятому розіграші Ліги націй УЄФА

Збірна України потрапила до групи B2 Ліги націй 2026/27 за результатами жеребкування в столиці Бельгії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію церемонії.

«Синьо-жовті» зустрінуться з національними командами Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Формат турніру залишився звичним – два кола з поєдинками вдома та на виїзді проти кожного з опонентів. Розпочнеться сезон Ліги націй у вересні.

Переможець групи підніметься в Дивізіон A. Натомість друга на фініші збірна гратиме плей-офф за підвищення в класі. На третю у підсумковій таблиці команду чекатиме плей-офф за виживання. Найгірша збірна квартету вилетить у Дивізіон C.

Найкращим результатом збірної України виступ у Дивізіоні A. У кампанії 2020/21 «синьо-жовті» фінішували четвертими в групі з Іспанією, Німеччиною і Швейцарією. У поєдинку з останньою національній команді зарахували технічну поразку після заборони на в'їзд через позитивні тести на COVID.

Історія протистоянь з майбутніми суперниками

Зі збірною Угорщини «синьо-жовті» перетиналися найрідше. Команди провели два товариські поєдинки в далекому 1992 році. Щоправда, перший матч – історичний. Зустріч в Ужгороді стала прем'єрною для збірної України. До слова, угорці перемогли в обох поєдинках (3:1, 2:1).

Натомість з грузинами «синьо-жовті» бачилися частіше. Проти кавказької збірної Україна грала і спаринги, і офіційні матчі. Востаннє вони перетиналися у минулому розіграші Ліги націй – мінімальна перемога збірної України та бойова нічия (1:1). «Хрестоносці» жодного разу не перемагали українських футболістів (4 нічиї, 7 поразок).

Зі збірною Північної Ірландії «синьо-жовті» грали в кваліфікаціях до чемпіонату світу 1998 року та Євро-2004. У першому випадку національна команда України відсвяткувала дві перемоги (1:0, 2:1), а в другому – двічі втратила очки (0:0, 0:0). Головна невдача спіткала українців на чемпіонаті Європи 2016 року, коли поступилися ірландцям із півночі Смарагдова острова на груповому етапі (0:2). Спаринг влітку 2021-го завершився мінімальною перемогою збірної України.

Усі групи Ліги націй 2026/27

Дивізіон А

Група А1: Франція, Італія, Бельгія, Туреччина,

Група А2: Німеччина, Нідерланди, Сербія, Греція,

Група А3: Іспанія, Хорватія, Англія, Чехія,

Група А4: Португалія, Данія, Норвегія, Уельс.

Дивізіон В

Група В1: Шотландія, Швейцарія, Словенія, Північна Македонія,

Група В2: Угорщина, Україна , Грузія, Північна Ірландія,

, Грузія, Північна Ірландія, Група В3: Ізраїль, Австрія, Ірландія, Косово,

Група В4: Польща, Боснія і Герцеговина, Румунія, Швеція.

Дивізіон С

Група С1: Албанія, Фінляндія, Білорусь, Сан-Маріно,

Група С2: Чорногорія, Вірменія, Кіпр, Латвія або Гібралтар,

Група С3: Казахстан, Словаччина, Фарерські острови, Молдова,

Група С4: Ісландія, Болгарія, Естонія, Люксембург або Мальта.

Дивізіон D

Група D1: Гібралтар або Латвія, Мальта або Люксембург, Андорра,

Група D2: Литва, Азербайджан, Ліхтенштейн.

Раніше Андрій Шевченко розкрив витрати УАФ за 2025 рік. На різні потреби асоціація торік спрямувала 19,3 млн євро. Левова частка грошей пішла на юнацькі, молодіжні збірні, жіночий та дитячо-юнацький футбол (4,1 млн) та утримання Будинку футболу, функціонування УАФ і утримання персоналу (3,8 млн).

Окрім того, президент УАФ підтвердив довіру до головного тренера збірної України Сергія Реброва. За словами Шевченка, звільнення фахівця не розглядають. Він може цілком зосередитися на своїй роботі.

Очільник вітчизняного футболу відреагував на бажання президента ФІФА повернути російські команди на міжнародну арену. Шевченко провів консультації з функціонерами міжнародної федерації та низкою партнерів. Наразі Рада ФІФА не розглядає відновлення прав росіян.