Ліга націй: визначився календар матчів збірної України з футболу

Синьо-жовті розпочнуть турнір у вересні двома виїзними поєдинками

Визначився календар матчів збірної України у групі B2 Ліги націй 2026/2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Синьо-жовті розпочнуть турнір у вересні двома виїзними поєдинками – проти Угорщини та Грузії.

Календар матчів Ліги націй за участі збірної України

25 вересня 2026

Угорщина – Україна (21:45)

28 вересня 2026

Грузія – Україна (19:00)

02 жовтня 2026

Україна – Північна Ірландія (21:45)

05 жовтня 2026

Україна – Угорщина (21:45)

14 листопада 2026

Північна Ірландія – Україна (21:45)

17 листопада 2026

Україна – Грузія (21:45)

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)