Ліга націй: визначився календар матчів збірної України з футболу
Синьо-жовті розпочнуть турнір у вересні двома виїзними поєдинками
Визначився календар матчів збірної України у групі B2 Ліги націй 2026/2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.
Синьо-жовті розпочнуть турнір у вересні двома виїзними поєдинками – проти Угорщини та Грузії.
Календар матчів Ліги націй за участі збірної України
25 вересня 2026
- Угорщина – Україна (21:45)
28 вересня 2026
- Грузія – Україна (19:00)
02 жовтня 2026
- Україна – Північна Ірландія (21:45)
05 жовтня 2026
- Україна – Угорщина (21:45)
14 листопада 2026
- Північна Ірландія – Україна (21:45)
17 листопада 2026
- Україна – Грузія (21:45)
Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.
У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.
Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.
Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.
У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Україна – Ісландія 2:0 (0:0)
- Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
