Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ліга націй: визначився календар матчів збірної України з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Ліга націй: визначився календар матчів збірної України з футболу
Україна завершить груповий турнір Ліги націй грою проти Грузії
фото: УЄФА

Синьо-жовті розпочнуть турнір у вересні двома виїзними поєдинками

Визначився календар матчів збірної України у групі B2 Ліги націй 2026/2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Синьо-жовті розпочнуть турнір у вересні двома виїзними поєдинками – проти Угорщини та Грузії. 

Календар матчів Ліги націй за участі збірної України

25 вересня 2026

  • Угорщина – Україна (21:45)

28 вересня 2026

  • Грузія – Україна (19:00)

02 жовтня 2026

  • Україна – Північна Ірландія (21:45)

05 жовтня 2026

  • Україна – Угорщина (21:45)

14 листопада 2026

  • Північна Ірландія – Україна (21:45)

17 листопада 2026

  • Україна – Грузія (21:45)

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

  • Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Ліга націй

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дмитро Криськів підписав договір із Сергієм Палкіним
Півзахисник збірної України продовжив контракт із «Шахтарем»
Вчора, 12:36
Суперниками підопічних Олександра Ситника стануть збірні Греції, Ізраїлю та Хорватії
Юнацька збірна України з футболу візьме участь у турнірі в Хорватії
5 лютого, 18:05
Гол Трубіна дозволив «Бенфіці» пробитись у плейоф Ліги чемпіонів
Чим унікальний гол Трубіна: український воротар вписав своє ім'я в історію Ліги чемпіонів
29 сiчня, 10:20
У цьому сезоні Зубков забив 3 голи та віддав 8 асистів у 22 матчах турецького клубу
Гравець збірної України відзначився шедевральним голом у чемпіонаті Туреччини (відео)
24 сiчня, 10:24
Для Віталія Мандзина ця гонка стане п'ятим масстартом на рівні Кубка світу чи чемпіонату світу
Мандзин приніс Україні перший масстарт сезону на Кубку світу з біатлону
23 сiчня, 13:22
Празька «Славія» й франкфуртський «Айнтрахт» вилетіли з Ліги чемпіонів
Ще два клуби припинили боротьбу за плейоф Ліги чемпіонів
22 сiчня, 12:21
«Арсенал» порадував своїх уболівальників черговою перемогою в Лізі чемпіонів
Визначився перший учасник 1/8 фіналу плейоф Ліги чемпіонів
21 сiчня, 13:01
Збірна Сенегалу вдруге виграла Кубок африканських націй
У скандальній грі визначився переможець Кубка африканських націй з футболу
19 сiчня, 09:08
У цьому сезоні «Ростов» посідає 11 місце у чемпіонаті Росії з футболу
Російський клуб отримав трансферний бан від ФІФА
14 сiчня, 15:40

Новини

Легендарний хокеїст звинуватив очільницю МОК Ковентрі у лицемірстві
Легендарний хокеїст звинуватив очільницю МОК Ковентрі у лицемірстві
Ліга націй: визначився календар матчів збірної України з футболу
Ліга націй: визначився календар матчів збірної України з футболу
Ребров прокоментував результати жеребкування Ліги націй
Ребров прокоментував результати жеребкування Ліги націй
МОК покарав Гераскевича за шолом, але закрив очі на подібні вчинки інших учасників Олімпіади
МОК покарав Гераскевича за шолом, але закрив очі на подібні вчинки інших учасників Олімпіади
Адвокат Гераскевича повідомив, яку роль Єрмак виконуватиме в оскарженні рішення МОК
Адвокат Гераскевича повідомив, яку роль Єрмак виконуватиме в оскарженні рішення МОК
Вболівальник, який 16 років переховувався від поліції, був заарештований на Олімпіаді
Вболівальник, який 16 років переховувався від поліції, був заарештований на Олімпіаді

Новини

Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
Сьогодні, 13:12
Вашингтон, Київ та Москва готують новий раунд діалогу: заява Кремля
Сьогодні, 12:27
Унікальне небесне шоу: коли українці спостерігатимуть парад із шести планет
Сьогодні, 09:41
Ворог засвітив на фронті нову версію «Солнцепьока»: у чому його небезпека (фото)
Сьогодні, 09:05
В Україні місцями дощитиме: прогноз погоди на 13 лютого
Сьогодні, 05:59
Реформа житлової політики: Зеленський підписав закон
Вчора, 21:43

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua