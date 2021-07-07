Збитки не для всіх: члени правління Нафтогазу отримали понад 600 мільйонів гривень
Збитковий для компанії рік не став перешкодою для винагороди керівництву
Члени правління НАК «Нафтогаз» у збитковому для компанії 2020 році отримали 610,1 млн грн винагороди.
Про це йдеться у звіті Комітету з призначень та винагород за 2020 рік, який отримала і проаналізувала Економічна правда.
Розмір винагород членів правління визначає наглядова рада Нафтогазу. Відтак у листі голова НАКу Юрій Вітренко звертається до наглядової ради з пропозицією затвердити підготований раніше звіт щодо винагород.
Згідно з додатком до звернення, попри збитки Нафтогазу за підсумками року, у 2020 голова правління Андрій Коболєв отримав 347 млн грн винагороди. Частина цієї суми (338,6 млн грн) – друга частина виплат, передбачених за перемогу у Стокгольмському арбітражі.
Окремо зарплата Коболєва на посаді становила 6,3 млн грн за рік.
Загалом винагорода членів правління складається з базової частини (зарплата та лікарняні), винагороди за виконання роботи на інших ключових посадах у групі Нафтогаз, змінної частини, що включає річну премію та інших виплати.
Отож перший заступник голови правління Сергій Перелома, крім зарплати у 7,4 млн грн, отримав ще 24,7 млн грн бонусів (з них 18,5 млн грн виплачено у квітні 2021 року). Загальна винагорода становила 62,8 млн грн.
Отто Ватерландер, директор з трансформацій, за окладу 8,8 млн грн отримав загальну річну винагороду у 59,5 млн грн. Фіндиректор Петер ван Дріл за окладу 7,4 млн грн – 45,9 млн грн. Директор з юридичних питань Ярослав Теклюк отримав 93,8 млн грн винагороди з урахуванням 5,6 млн грн посадового окладу.
До 21 січня 2020 року членами правління були також Юрій Колбушкін та Микола Гавриленко, які отримали 0,9 млн грн та 0,2 млн грн відповідно.
Нагадаємо, група Нафтогаз за 2020 рік отримала збиток у 19 мільярдів гривень. Причиною негативного показника в «Нафтогазі» називали низьку ціну і попит на газ, і резерв сумнівних боргів.