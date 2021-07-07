Збитки не для всіх: члени правління Нафтогазу отримали понад 600 мільйонів гривень

Для декого 2020 рік виявився дуже навіть прибутковим

Збитковий для компанії рік не став перешкодою для винагороди керівництву

Члени правління НАК «Нафтогаз» у збитковому для компанії 2020 році отримали 610,1 млн грн винагороди.

Про це йдеться у звіті Комітету з призначень та винагород за 2020 рік, який отримала і проаналізувала Економічна правда.

Розмір винагород членів правління визначає наглядова рада Нафтогазу. Відтак у листі голова НАКу Юрій Вітренко звертається до наглядової ради з пропозицією затвердити підготований раніше звіт щодо винагород.

Згідно з додатком до звернення, попри збитки Нафтогазу за підсумками року, у 2020 голова правління Андрій Коболєв отримав 347 млн грн винагороди. Частина цієї суми (338,6 млн грн) – друга частина виплат, передбачених за перемогу у Стокгольмському арбітражі.

Окремо зарплата Коболєва на посаді становила 6,3 млн грн за рік.

Загалом винагорода членів правління складається з базової частини (зарплата та лікарняні), винагороди за виконання роботи на інших ключових посадах у групі Нафтогаз, змінної частини, що включає річну премію та інших виплати.