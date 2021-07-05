Вітренко й надалі очолюватиме «Нафтогаз». Суд зупинив дію припису НАЗК

У самому «Нафтогазі» підкреслили, що рішення суду узгоджується з висновками міжнародної юридичної компанії

Дію припису Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке вимагало розірвати контракт з головою правління НАК «Нафтогаз України» Юрієм Вітренком, зупинено. Відповідне рішення ухвалив Окружний адміністративний суд Києва. Про це повідомляється на сайті «Нафтогазу».

Як зазначається у повідомлені, ОАСК призупинив дію припису НАЗК від 1 липня, яким від наглядової ради компанії вимагали розірвати контракт з Вітренком. Рішення прийнято в порядку забезпечення його позову про скасування припису.

У самому «Нафтогазі» підкреслили, що рішення суду узгоджується з висновками міжнародної юридичної компанії, які є в розпорядженні НАК, про порушення з боку антикорупційного агентства. Зокрема, компанія відзначає, що НАЗК має сама звернутися до суду для звільнення Вітренка, а не видавати припис наглядовій раді.

Нагадаємо, раніше голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко просив Окружний адміністративний суд міста Києва зупинити дію припису НАЗК до наглядової ради «Нафтогазу» Клер Споттісвуд з вимогою припинити з ним контракт.

Напередодні стало відомо, що глава «Нафтогазу» піде до суду через новий припис НАЗК.

Як повідомлялося, 1 липня Національне агентство з питань запобігання корупції направило припис голові наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Клер Споттісвуд з вимогою припинити контракт з головою правління компанії Юрієм Вітренком.

До цього 14 червня НАЗК унаслідок моніторингу додержання законодавства про запобігання конфлікту інтересів виявило порушення в діяльності колишнього заступника міністра енергетики України Юрія Вітренка, який наразі обіймає посаду голови правління НАК «Нафтогаз України». У зв’язку з цим НАЗК внесло припис Кабміну.

В антикорупційному відомстві додали, що для того, щоби виконати закон та припинити незаконний контракт із головою НАК «Нафтогаз України» загалом не потрібно жодних приписів. Однак, коли закон не виконується, то НАЗК зобов’язане реагувати на такі порушення.