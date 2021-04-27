«Нафтогаз» відзвітував про мільярдні збитки у 2020 році

За підсумками 2020 року група «Нафтогаз» отримала збиток у 19 млрд грн. Роком раніше її прибуток становив 2,6 млрд грн

Причиною негативного показника в «Нафтогазі» називають низьку ціну і попит на газ, і резерв сумнівних боргів

Чистий збиток НАК «Нафтогаз України» у 2020 році склав 19 млрд грн проти 2,6 млрд грн прибутку у 2019 році. Про це повідомила пресслужба НАК «Нафтогаз України».

«За 2020 рік збиток склав 19,0 млрд грн, порівняно з прибутком 2,6 млрд грн у 2019 році, під впливом нижчого попиту та цін на газ, а також через резерви сумнівних боргів», – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що нормалізований прибуток за 2020 рік, за виключенням резерву сумнівних боргів та інших надзвичайних витрат, склав 3,2 млрд грн.

У IV кварталі 2020 року, за інформацією компанії, збиток склав 2 млрд грн. порівняно зі збитком у 10,3 млрд грн за аналогічний період 2019 року.

«Група увійшла в період поліпшення прибутковості та очікує отримати прибуток в першому кварталі 2021 року», – додали у пресслужбі.

Зазначається, що рух грошових коштів від операційної діяльності за 2020 рік склав 19,5 млрд грн, що більше ніж вдвічі перевищує операційний грошовий потік у 2019 році, який складав 6,9 млрд грн. За ІV квартал цей показник склав 3,4 млрд грн проти від'ємного результату за цей період у 2019 році.

У пресслужбі додали, що валовий видобуток газу у 2020 році склав 14,9 млрд куб.м а продаж – 18,2 млрд куб.м. Капітальні витрати склали 15 млрд грн, що нижче запланованого обсягу у 20 млрд грн та на 46% менше, ніж у 2019 році.

Вільний рух грошових коштів залишився стабільним на від'ємному рівні 3,4 млрд грн, що відображає придбання державних казначейських облігацій. У березні 2021 року настав термін погашення облігацій на суму 11,5 млрд грн, які були повернуті.

Також зазначається, що чистий борг знизився з 42,6 млрд грн наприкінці 2019 року до 29,2 млрд грн в кінці 2020 року.

За інформацією пресслужби, відрахування до держбюджету за звітний рік склали 141 млрд грн. Дивідендів у 2020 році було сплачено на 39,6 млрд грн, а наприкінці 2019 року – 8,5 млрд грн.

Раніше газопостачальна компанія «Нафтогаз України» опублікувала свій річний тариф на газ. Ціна на газ до 30 квітня 2022 року склала 7,96 гривні за метр кубічний.

Постачальники газу опублікували свої річні тарифи для українців і вони перевищують позначку 6,99 грн, що діяла під час опалювального сезону. У трьох областях встановили захмарні ціни на газ.