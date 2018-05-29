Збройні сили Афганістану під час спецоперації вбили дев’ятеро цивільних осіб

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У провінції Нангархар загинули мирні люди

Із початку року в країні загинуло 763 особи, і 1495 було поранено

У провінції Нангархар, яка знаходиться на сході Афганістану, підрозділи збройних сил країни знищили дев’ять цивільних осіб. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Даний інцидент відбувся на фоні весняного наступу Талібану і загострення боїв по всій країні. Жертвами інциденту в тому числі стали родичі спікера сенату Афганістану Фазла Хаді Муслім’яра. Окрім того внаслідок операції неподалік від столиці провінції міста Джелалабад отримали поранення вісім осіб. Альтернативні джерела стверджують, що внаслідок інциденту загинуло 12 осіб і 28 поранено.

Всього ж за перші три місяці в Афганістані за даними ООН загинуло 763 особи і 1495 осіб було поранено. Дані показники відповідають рівню загиблих і поранених в цей же період 2017 року. Особливо важкі бої на сьогодні відбуваються в провінціях Бадахшан, Баглан, Фаряб, Фарах і Газні. Під загрозою знаходиться один із районних центрів провінції Узурган, через який проходять маршрути постачання наркотиків із Хелманда і Кандагара.