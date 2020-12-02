Офіс президента хоче звільнити голів Міноборони і Генштабу, але Аваков проти – ЗМІ

Автором цієї ідеї, начебто, є глава Офісу президента Андрій Єрмак

В Офісі президента хочуть одночасно звільнити з посад міністра оборони Андрія Тарана і керівника Генштабу Руслана Хомчака. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела.

За даними видання, автором цієї ідеї, начебто, є глава Офісу президента Андрій Єрмак, але проти звільнення Тарана та Хомчака виступає очільник МВС Арсен Аваков.

Відзначається, що Таран не нажив собі симпатиків у владі і живе у постійному конфлікті з керівником генштабу Русланом Хомчаком. Так, під виглядом вирішення конфлікту Міноборони та Генштабу, можуть зняти обох посадовців.

У листопаді партія «Голос» вимагала від президента Володимира Зеленського відправити у відставку міністра оборони Андрія Тарана. У партії заявили, що Таран несе персональну політичну відповідальність за фактичний зрив низки оборонних контрактів та цілком імовірний зрив Державного оборонного замовлення 2021 року.

Крім того, Тарана критикували через закриття Офісу реформ, що на думку експертів, загальмує рух України до НАТО.

12 листопада секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Міністерство оборони зриває виконання оборонного замовлення.

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