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Зеленський і Макрон обговорили оборонну підтримку України

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Зеленський і Макрон обговорили оборонну підтримку України
фото: Володимир Зеленський

Зеленський: Ми обговорили оборонну підтримку – різні форми, зокрема, збройні пакети для України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Лідери обговорили питання оборонної підтримки для України та питання розміщення світового контингенту партнерів в Україні. Про це йдеться у вечірньому зверненні президента Володимира Зеленського.

За його словами, розмова з Макроном була доволі довга та детальна. Під час розмови йшлось про оборонну підтримку України в різних формах. Лідери країн обговорили інвестиції в закупівлю снарядів для України та питання розміщення контингентів партнерів і підготовку військових.

Президенти говорили і про ситуацію на полі бою та успіхи українських сил у Курській операції.

 

Також у своєму дописі Зеленський висловив вдячність президенту Макрону та французькому народові за їхню непохитну підтримку, яка не лише допомагає рятувати життя, а й наближає нас до тривалого миру та стабільності в Європі.

«Ми також домовилися тісно співпрацювати з ключовими союзниками щодо досягнення миру та розробки ефективних гарантій безпеки. Як одну з таких гарантій ми обговорили французьку ініціативу щодо розміщення військових контингентів в Україні. Ми розглянули практичні кроки для її реалізації, можливе розширення та залучення інших країн до цього процесу», – йдеться у повідомлені.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський з президенткою Молдови Маєю Санду обговорили, як можна подолати гуманітарну кризу в Придністров’ї. 

Нагадаємо, що у листопаді Зеленський провів телефонну розмову з Макроном, під час якої обговорили посилення протиповітряної оборони України. 

Теги: військові Франція Еммануель Макрон президент Володимир Зеленський

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